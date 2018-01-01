Суд Монако предъявил обвинение российскому миллиардеру и владельцу местного футбольного клуба Дмитрию Рыболовлеву, сообщили в прокуратуре княжества изданию Nice Matin, однако не называли причину обвинения.

Также обвинения предъявили адвокату Татьяне Бершеде, жене и сыну экс-министра юстиции Монако Филиппа Нармино, которого задержали еще в прошлом году, передает ZN,UA.

Генеральный прокурор сказал, что все эти люди должны явиться в суд по повестке, прежде чем их поместят под стражу. Сегодня суд их отпустил.

Напомним, 6 ноября правоохранительные органы Монако задержали Рыболовлева и предъявили обвинения в коррупции и "торговле активным и пассивным влиянием". В этот же день в его доме и домах других фигурантов дела провели обыски.

В 2015 году Рыболовлева и его адвоката Татьяну Бершеду задерживали по подозрению в мошенничестве при покупке картин у швейцарского арт-дилера Ива Бувье. По данным следствия, россиянин является членом некой оккультной организации, состоящей из влиятельных людей. Связи в ней он использовал, чтобы избежать ответственности за свои действия.

Дмитрий Рыболовлев входит в 20-ку богатейших людей России по версии Forbes. С 2000 года он был фактическим владельцем ПАО "Уралкалий", а в 2010 году продал контрольный пакет акций компаниям Сулеймана Керимова, Александра Несиса и Филарета Гальчева. В том же году Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций "Банка Кипра", а в 2011 – футбольный клуб "Монако".

По данным "Панамского досье", офшорной компании Рыболовлева Xitrans Finance Ltd принадлежат картины Пикассо, Модильяни, Ван Гога, Моне и Дега, а также эксклюзивные предметы мебели. Миллиардер зарегистрировал компанию и оформил на нее предметы искусства накануне развода с женой и раздела имущества.