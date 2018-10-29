"Гуманный" оккупационный суд Крыма осудил убивших прохожего военных на 4 и 6 лет

08:22 08.11.2018 0 комментариев Крым

Подконтрольный России Крымский гарнизонный военный суд приговорил к лишению свободы двоих военных, которые пьяными забили до смерти случайного прохожего.

Об этом сообщается на сайте главного военного следственного управления Следственного комитета по оккупированному Крыму, передает Радио Свобода.

Рядовой Алексей Пыжьянов проведет в колонии строгого режима шесть лет, его сослуживец Данис Тимиркин — четыре года. Подсудимые признали вину в совершении преступления. Суд признал росгвардейцев виновными лишь в причинении тяжкого вреда здоровью, а смерть потерпевшего, согласно этому решению, якобы наступила "по неосторожности".

Инцидент произошел в декабре прошлого года в Севастополе. По данным следствия, нетрезвые солдаты нанесли местному жителю удары кувалдой по телу и голове. Получив открытую черепно-мозговую травму, он скончался спустя девять дней.

В августе в Крыму вынесли приговоры двум российским военнослужащим, которых обвинили в избиении человека с применением кухонного ножа.

Российские государственные структуры, в том числе гарнизонный суд и армейские подразделения, находятся в Крыму с момента его аннексии в марте 2014 года. Международное сообщество, включая Украину, не признает российскую юрисдикцию на полуострове.



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