В Крыму закрыли дело о хранении боеприпасов против крымскотатарского активиста
|07:21 08.11.2018
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|Крым
Следствие в аннексированном Крыму прекратило уголовное преследование крымского татарина Исмаила Рамазанова по обвинению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
Об этом следователь сообщил адвокату объединения "Агора" Алексею Ладину, представляющему интересы Рамазанова, передает Радио Свобода.
Дело возникло после обыска в доме Рамазанова – его обвиняют в распространении ненависти и вражды с помощью интернет-рации Zello. При обыске у Рамазанова якобы обнаружили 24 патрона, однако он с самого начала заявлял, что боеприпасы ему подкинули сотрудники правоохранительных структур.
Также во время обыска Рамазанов был избит, в суде адвокат просил вызвать ему "скорую помощь", однако судья этого не разрешила. Рамазанов провел в СИЗО Симферополя полгода, после чего был отправлен под домашний арест.
"В ходе предварительного следствия объективных данных о принадлежности Рамазанову... 24 патронов, изъятых 23.01.2018 в ходе обыска... не получено", - говорится в постановлении следователя.
По словам адвоката, защита намерена добиваться также отмены преследования по делу об экстремизме, в том числе в связи с новыми поправками в Уголовный кодекс, декриминализирующим 282 статью, внесенными президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, во время судебного процесса крымский политзаключенный Исмаил Рамазанов потребовал очной ставки с сотрудником ФСБ Максименко, пытавшим его.
12 июля 2018 года Рамазанову была изменена мера пресечения: он был отправлен под домашний арест.
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