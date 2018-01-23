В Крыму закрыли дело о хранении боеприпасов против крымскотатарского активиста

07:21 08.11.2018 0 комментариев Крым

Следствие в аннексированном Крыму прекратило уголовное преследование крымского татарина Исмаила Рамазанова по обвинению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Об этом следователь сообщил адвокату объединения "Агора" Алексею Ладину, представляющему интересы Рамазанова, передает Радио Свобода.

Дело возникло после обыска в доме Рамазанова – его обвиняют в распространении ненависти и вражды с помощью интернет-рации Zello. При обыске у Рамазанова якобы обнаружили 24 патрона, однако он с самого начала заявлял, что боеприпасы ему подкинули сотрудники правоохранительных структур.

Также во время обыска Рамазанов был избит, в суде адвокат просил вызвать ему "скорую помощь", однако судья этого не разрешила. Рамазанов провел в СИЗО Симферополя полгода, после чего был отправлен под домашний арест.

"В ходе предварительного следствия объективных данных о принадлежности Рамазанову... 24 патронов, изъятых 23.01.2018 в ходе обыска... не получено", - говорится в постановлении следователя.

По словам адвоката, защита намерена добиваться также отмены преследования по делу об экстремизме, в том числе в связи с новыми поправками в Уголовный кодекс, декриминализирующим 282 статью, внесенными президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, во время судебного процесса крымский политзаключенный Исмаил Рамазанов потребовал очной ставки с сотрудником ФСБ Максименко, пытавшим его.

12 июля 2018 года Рамазанову была изменена мера пресечения: он был отправлен под домашний арест.



Ещё на эту тему:

08:49 08.11.2018
В Крыму опять обыск. Задержанных увезли в неизвестном направлении / Видео
09:55 07.11.2018
Адвокат: Фигурантов "дела Веджие Кашка" задерживали экс-"беркутовцы"
16:39 06.11.2018
Оккупанты вручили крымскому адвокату Курбединову предостережение "об экстремизме" / Видео
12:52 02.11.2018
Меджлис созывает конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа
20:06 01.11.2018
У крымских татар нет времени на уговоры российского агрессора, и Европе необходимо ужесточить давление на Россию - Чубаров
12:38 01.11.2018
Замглавы МИД Украины обсудила с Меджлисом ситуацию с имуществом Фонда «Крым»
11:29 01.11.2018
Суд оставил под арестом крымскотатарских бизнесменов Велиляева и Бариева
08:45 01.11.2018
В МИД Украины отреагировали на арест крымского татарина Гафарова
20:20 31.10.2018
"Суд" в оккупированном Крыму арестовал задержанного во время обысков Дилявера Гафарова
11:31 31.10.2018
Задержанного вчера в Крыму Гафарова оккупанты подозревают "в участии в вооруженном формировании"
09:02 31.10.2018
РФ понесет ответственность за посягательство на имущество Меджлиса в оккупированном Крыму
11:15 30.10.2018
В оккупированном Крыму силовики провели обыск в доме крымских татар. Хозяин задержан / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
Все новости страны
Болгария Болгария
09:39 08.11.2018
Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование
10:35 07.11.2018
Болгарские боевые самолеты ремонтирует Одесский авиационный завод / Фото
09:05 06.11.2018
Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России
20:59 05.11.2018
Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
Все новости страны
Греция Греция
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
Все новости страны
Грузия Грузия
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
Все новости страны
Молдова Молдова
08:09 08.11.2018
Президента Молдови можуть притягнути до відповідальності за відмову підписувати закон
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
12:59 06.11.2018
Президент Молдовы отказался подписывать Новый кодекс телевидения и радио, приведя шесть страниц аргументов
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
Все новости страны
Россия Россия
10:49 08.11.2018
В Госдуме РФ обсудят "интернет-кодекс" для военных
07:38 08.11.2018
Суд Монако предъявил обвинение российскому миллиардеру
19:14 07.11.2018
В Норвегии завершились военные учения НАТО Trident Juncture
17:26 07.11.2018
Из-за санкций США "Роснефть" просит покупателей изменить контракты
Все новости страны
Румыния Румыния
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
17:01 07.11.2018
В Турции модернизируют вертолеты Т129 / Фото
16:12 06.11.2018
Турецкий флот усилился третьим корветом класса "Ада" / Фото
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
Все новости страны
Украина Украина
11:39 08.11.2018
Из-за санкций буксировка военных кораблей становится "нормальной практикой" для ВМФ России
11:12 08.11.2018
Оккупантов в Симферополе на одно утро пересадили на общественный транспорт, пробки исчезли, чиновники опоздали
10:24 08.11.2018
У Києві українські та американські дипломати обговорюють зброю та загрози агресії РФ / Фото
09:59 08.11.2018
Оккупанты поищут пресную воду под Азовским и Чёрным морями, по слухам в советское время там били фонтаны пресной воды
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс