Близько 10 комерційних суден під прапорами країн-членів НАТО зазнали економічних збитків через зупинення їх для так званих інспекцій в Азовському морі з боку РФ.

Про це розповів в інтерв’ю УНН військовий представник місії України при НАТО, генерал Володимир Аскаров.

"На сьогодні, за моїми даними, вже близько 10 комерційних суден під прапорами країн-членів НАТО зазнали економічних збитків унаслідок зупинення їх для так званих інспекцій в Азовському морі", - зазначив Аскаров.

При цьому він зауважив, що наразі робота з НАТО щодо проведення навчань в акваторії Азовського моря не проводилась.

"Я можу сказати, що у структурах НАТО і з боку України жодного разу не ставилось питання щодо організації проведення спільних з НАТО навчань в Азовському морі", - сказав генерал, коментуючи нещодавню заяву голови МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що Україна не зможе провести спільні з НАТО навчання в Азовському морі.

"Тому заяви з боку Лаврова, на наш погляд, мають провокативний характер. У разі прийняття рішення щодо проведення таких навчань ми будемо опрацьовувати варіанти його вирішення", - додав він.

За його словами, водночас Альянс займається питанням відстеження обстановки, особливо щодо її безпекового характеру.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив, що Росія не дозволить провести спільні навчання України і НАТО в Азовському морі.