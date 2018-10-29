Генерал порахував затримані РФ в Азовському морі судна під прапорами країн НАТО

20:34 07.11.2018 0 комментариев Крым

Близько 10 комерційних суден під прапорами країн-членів НАТО зазнали економічних збитків через зупинення їх для так званих інспекцій в Азовському морі з боку РФ.

Про це розповів в інтерв’ю УНН військовий представник місії України при НАТО, генерал Володимир Аскаров.

"На сьогодні, за моїми даними, вже близько 10 комерційних суден під прапорами країн-членів НАТО зазнали економічних збитків унаслідок зупинення їх для так званих інспекцій в Азовському морі", - зазначив Аскаров.

При цьому він зауважив, що наразі робота з НАТО щодо проведення навчань в акваторії Азовського моря не проводилась.

"Я можу сказати, що у структурах НАТО і з боку України жодного разу не ставилось питання щодо організації проведення спільних з НАТО навчань в Азовському морі", - сказав генерал, коментуючи нещодавню заяву голови МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що Україна не зможе провести спільні з НАТО навчання в Азовському морі.

"Тому заяви з боку Лаврова, на наш погляд, мають провокативний характер. У разі прийняття рішення щодо проведення таких навчань ми будемо опрацьовувати варіанти його вирішення", - додав він.

За його словами, водночас Альянс займається питанням відстеження обстановки, особливо щодо її безпекового характеру.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив, що Росія не дозволить провести спільні навчання України і НАТО в Азовському морі.



Ещё на эту тему:

18:41 07.11.2018
Малий ракетний корабель ЧФ повертається в Севастополь із Середземномор'я на буксирі / Фото
14:08 07.11.2018
Вертолеты ЧФ России отработали взлет и посадку с палубы фрегата Адмирал Григорович
08:27 07.11.2018
США провели авиаразведку у Керченского пролива
20:16 05.11.2018
Милитаризация оккупированного Крыма / Инфографика
17:33 05.11.2018
По Керченскому мосту оккупанты гонят военную технику в Крым / Фото
17:05 05.11.2018
Черноморский флот РФ учился отражать атаки беспилотников
15:51 05.11.2018
Оккупированный Крым это пусковая площадка для Сирии, всего Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья
15:25 05.11.2018
Цель России на Азовское море максимальное ослабление врага, а не его уничтожение
11:23 05.11.2018
Фрегат "Адмирал Макаров" отправился из оккупированного Севастополя в Средиземное море
19:39 02.11.2018
Украина провела боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности вблизи оккупированного Крыма / Видео
12:27 02.11.2018
Надежность системы ПВО оккупированного Крыма проверила авиация ЧФ России
11:31 02.11.2018
Хронологія кризи в Азовському морі - статистика агресивних дій РФ проти судноплавства до українських портів / Інфографіка
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
Все новости страны
Болгария Болгария
10:35 07.11.2018
Болгарские боевые самолеты ремонтирует Одесский авиационный завод / Фото
09:05 06.11.2018
Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России
20:59 05.11.2018
Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
14:33 05.11.2018
В Варне состоялся саммит Болгарии, Греции, Румынии, Сербии и Израиля / Фото
Все новости страны
Греция Греция
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
Все новости страны
Грузия Грузия
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
Все новости страны
Молдова Молдова
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
12:59 06.11.2018
Президент Молдовы отказался подписывать Новый кодекс телевидения и радио, приведя шесть страниц аргументов
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
16:17 05.11.2018
Кишинев и Тирасполь обсудили вопросы импорта в Приднестровский регион
Все новости страны
Россия Россия
19:14 07.11.2018
В Норвегии завершились военные учения НАТО Trident Juncture
17:26 07.11.2018
Из-за санкций США "Роснефть" просит покупателей изменить контракты
13:13 07.11.2018
Задержан российский миллиардер из-за которого ушел в отставку глава Минюста Монако
11:02 07.11.2018
США обвинили Россию в несоблюдении закона о контроле над химоружием
Все новости страны
Румыния Румыния
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
17:01 07.11.2018
В Турции модернизируют вертолеты Т129 / Фото
16:12 06.11.2018
Турецкий флот усилился третьим корветом класса "Ада" / Фото
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
Все новости страны
Украина Украина
20:34 07.11.2018
Генерал порахував затримані РФ в Азовському морі судна під прапорами країн НАТО
20:08 07.11.2018
В окупованому Криму просять Путіна направити в школи Росгвардію
19:41 07.11.2018
Суд забрав в АРМА аеропорт "Одеса"
18:47 07.11.2018
Украина реформирует морскую охрану из-за военной агрессии России
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс