В окупованому Криму просять Путіна направити в школи Росгвардію

20:08 07.11.2018 0 комментариев Крым

Так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням зробити Росгвардію єдиною структурою для охорони шкіл та інших освітніх установ півострова.

Про це повідомила журналістам так званий "міністр освіти Криму" Наталія Гончарова, передає Українська правда з посиланням на Крим. Реалі.

Відзначається, що подібне  прохання пов'язане з трагедією в коледжі в Керчі.

"Ми просимо, щоб Росгвардія стала єдиним уповноваженим органом своєї структури, яке буде охороняти освітні установи в республіці Крим", - заявила вона.

Повідомляється, що раніше Аксьонов повідомив, що близько 80% установ Криму з масовим перебуванням дітей, в тому числі шкіл і дитсадків, не відповідають вимогам безпеки.

Нагадаємо, трагедія в Керчі сталася 17 жовтня. Російське слідство встановило, що 18-річний студент 4 курсу Владислав Росляков розстріляв з рушниці людей у коледжі, крім того був вибух, і пізніше в речах Влада знайшли вибухівку.

За даними російської поліції, Росляков після стрілянини по людях наклав на себе руки.

18 жовтня так званий "уряд" анексованого Росією Криму опублікував офіційний список загиблих. Серед них 15 студентів (із них 6 неповнолітніх) та 5 дорослих.

Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла до 21.

 



Ещё на эту тему:

18:47 07.11.2018
Украина реформирует морскую охрану из-за военной агрессии России
16:34 07.11.2018
К аукциону по продаже российского судна "Норд" не был допущен ни один участник
14:33 07.11.2018
Жители "процветающего" Крыма набрали кредитов вдвое больше, чем в прошлом году
12:22 07.11.2018
На дамбе у завода "Титан" оккупанты выловили подвыпившего нарушителя границы
09:26 07.11.2018
Понаехало: Численность рабочей силы в Севастополе за год увеличилась более чем на 26 тысяч человек
09:09 07.11.2018
Из Херсонского аэропорта запустят автобусные рейсы до админграницы с Крымом
07:41 07.11.2018
Посольство США в Украине все еще обеспокоено вредными выбросами в оккупированном РФ Армянске
20:15 06.11.2018
Оккупанты продолжают бороться с желанием крымчан радовать себя качественными украинскими продуктами питания
19:22 06.11.2018
Керченская паромная переправа будет перевозить военных и трудовых мигрантов
18:28 06.11.2018
В Roshen заявляют, что на оккупированных территориях свою продукцию не реализуют
10:51 06.11.2018
Представництво президента України в АРК оперативно відреагувало на події в Генічеську
09:30 06.11.2018
В зоне ООС отремонтировали дамбу, обезопасив от ядовитого загрязнения Азовское море
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
Все новости страны
Болгария Болгария
10:35 07.11.2018
Болгарские боевые самолеты ремонтирует Одесский авиационный завод / Фото
09:05 06.11.2018
Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России
20:59 05.11.2018
Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
14:33 05.11.2018
В Варне состоялся саммит Болгарии, Греции, Румынии, Сербии и Израиля / Фото
Все новости страны
Греция Греция
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
Все новости страны
Грузия Грузия
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
Все новости страны
Молдова Молдова
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
12:59 06.11.2018
Президент Молдовы отказался подписывать Новый кодекс телевидения и радио, приведя шесть страниц аргументов
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
16:17 05.11.2018
Кишинев и Тирасполь обсудили вопросы импорта в Приднестровский регион
Все новости страны
Россия Россия
19:14 07.11.2018
В Норвегии завершились военные учения НАТО Trident Juncture
17:26 07.11.2018
Из-за санкций США "Роснефть" просит покупателей изменить контракты
13:13 07.11.2018
Задержан российский миллиардер из-за которого ушел в отставку глава Минюста Монако
11:02 07.11.2018
США обвинили Россию в несоблюдении закона о контроле над химоружием
Все новости страны
Румыния Румыния
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
17:01 07.11.2018
В Турции модернизируют вертолеты Т129 / Фото
16:12 06.11.2018
Турецкий флот усилился третьим корветом класса "Ада" / Фото
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
Все новости страны
Украина Украина
20:34 07.11.2018
Генерал порахував затримані РФ в Азовському морі судна під прапорами країн НАТО
20:08 07.11.2018
В окупованому Криму просять Путіна направити в школи Росгвардію
19:41 07.11.2018
Суд забрав в АРМА аеропорт "Одеса"
18:47 07.11.2018
Украина реформирует морскую охрану из-за военной агрессии России
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс