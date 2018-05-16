В Норвегии завершились крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture.

Адмирал США Джеймс Фогго заявил, что маневры прошли успешно, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Фогго отметил, что в ходе учений "участники многому научились".

В свою очередь начальник Генштаба Норвегии Хокон Бруун-Ханссен указал, что военнослужащие с энтузиазмом участвовали в маневрах, и отметил их "напряженную работу".

Напомним, учения Trident Juncture стартовали в Норвегии 25 октября.

В масштабных учениях приняли участие войска 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии.

Кроме того, к Trident Juncture привлекли 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.

2 ноября, российский разведывательный самолет Ту-142 пролетел на низкой высоте над американским штабным кораблем Mount Whitney во время крупных учений НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии.

Перед этим инцидентом капитан Роберт Агилар отверг утверждение о том, что увеличенная активность РФ мешает учениям.

"Пару дней назад мы видели российские вертолет и самолет на значительной высоте. Однако мы не видели ничего в непосредственной видимости или на низкой высоте", - отметил Агилар.