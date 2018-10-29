Украина реформирует морскую охрану из-за военной агрессии России
|18:47 07.11.2018
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|Крым
Из-за военной агрессией России и блокады Азовского моря Украина реформирует морскую охрану.
Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Петр Цигикал в Одессе на Форуме Черноморского пограничного сотрудничества при участии руководителей пограничных и береговых охран прибрежных стран.
Об этом сообщает ЛИГА.Новости со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Из-за военной агрессии России, Украина и другие европейские государства кардинально пересмотрели подходы к защите и обороне своих границ, в том числе на море. В частности, в рамках наращивания морской компоненты мы реформируем свою морскую охрану", - сказал он.
Начальник Регионального управления морской охраны ГПСУ Олег Костур подчеркнул, что в Одессе уже создан орган управления морской охраны и продолжается развертывание подразделений по всему побережью Черного и Азовского морей, а также реки Дунай.
Он заявил о создании отдельной структуры "для защиты национальных интересов в сфере безопасности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной экономической (морской) зоне, а также для противодействия системным угрозам в частности со стороны РФ".
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