Из-за военной агрессией России и блокады Азовского моря Украина реформирует морскую охрану.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Петр Цигикал в Одессе на Форуме Черноморского пограничного сотрудничества при участии руководителей пограничных и береговых охран прибрежных стран.

Об этом сообщает ЛИГА.Новости со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Из-за военной агрессии России, Украина и другие европейские государства кардинально пересмотрели подходы к защите и обороне своих границ, в том числе на море. В частности, в рамках наращивания морской компоненты мы реформируем свою морскую охрану", - сказал он.

Начальник Регионального управления морской охраны ГПСУ Олег Костур подчеркнул, что в Одессе уже создан орган управления морской охраны и продолжается развертывание подразделений по всему побережью Черного и Азовского морей, а также реки Дунай.

Он заявил о создании отдельной структуры "для защиты национальных интересов в сфере безопасности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной экономической (морской) зоне, а также для противодействия системным угрозам в частности со стороны РФ".