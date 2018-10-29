Балуха перевели в общий барак Керченской колонии
|18:20 07.11.2018
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|Крым
Незаконно удерживаемого в колони №2 оккупированной Россией Керчи политзаключенного, украинского активиста Владимира Балуха перевели из карантина в общий барак.
Об этом сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, пишет ZN,UA.
Угрозы для жизни политзаключенного, голодавшего более 200 дней, нет.
"Балуха из карантина перевели в общий барак. Сейчас информации об угрозе его жизни нет. Состояние здоровья приемлемое. Голодовку пока не возобновлял", – рассказал журналистам Чийгоз.
В начале октября Балух прекратил голодовку, длившуюся с 19 марта <по состоянию на 9 октября – 204 дня>. Такое решение было принято им на время этапирования в колонию.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала о том, что активиста могут отправить отбывать "наказание" в колонию на территории России, позже стало известно о том, что его этапируют в Керченскую колонию №2 в аннексированном РФ Крыму. Перед этапом Балуху разрешили первое свидание с супругой.
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