В оккупированном Крыму хотят ввести обязательное психологическое наблюдение за детьми

17:53 07.11.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму предлагают обязать учащихся образовательных учреждений работать с психологом.

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в оккупированном Крыму Ирина Клюева, пишут Примечания.

Т.н. "омбудсмен" сообщила, что к ней часто обращаются родители, которые выступают категорическими противниками психологического наблюдения за своими детьми в школах, однако омбудсмен считает это "неправильным подходом".

"Мы опять возвращаемся к тому, что наши дети самые идеальные и правильно нами воспитанные, они полностью адекватные и не жестокие по отношению к своим одноклассникам, поэтому отказываются от исследований. И действительно, когда-то это было право родителей и несовершеннолетних, однако сейчас мы считаем это необходимым, — отметила Клюева. – Мы считаем, что на сегодняшний день будет правильно, если мы исключим эту добровольность и обяжем родителей обеспечить такие комиссии для того, чтобы они четко понимали ситуацию и не строили иллюзий".

"Омбудсмен" подчеркнула, что речь идет не о массовом психологическом наблюдении за детьми, а о конкретных частных случаях.



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