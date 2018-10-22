Из-за санкций США "Роснефть" просит покупателей изменить контракты

17:26 07.11.2018 0 комментариев Россия

Компания Роснефть просит своих западных контрагентов принять изменения в контракты на поставку нефти и нефтепродуктов, которые предусматривают уплату покупателями штрафов с 2019 года в случае введения новых санкций США, затрудняющих расчеты с госкомпанией, показала тендерная документация Роснефти.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Покупатели объемов Роснефти, среди которых BP, Royal Dutch Shell, Total, Vitol и Gunvor, пока сопротивляются внесению новых поправок в контракты, сообщили пять источников в торговых кругах.

"Мы сказали - нет, не можем принять такие условия", - сказал один из них.

По словам трейдеров, активный переговорный процесс между Роснефтью и покупателями продолжается.

Коллективное отрицание инициативы Роснефти, вероятно, заставит ее пересмотреть правки, полагают собеседники Рейтер, отмечая, что действия госкомпании говорят о её серьезной озабоченности перспективой введения новых санкций США.

"Все очень неопределенно с санкциями, но Роснефть действительно сильно обеспокоена их возможными последствиями и пытается минимизировать риски", - сказал источник в крупной европейской компании.

РФ находится под санкциями США и Евросоюза с 2014 года после оккупирования Крыма. Санкции несколько раз расширялись для включения новых компаний и физлиц, что создало сложности для российских нефтекомпаний при заимствовании денег, привлечении инвестиций и разработке арктических месторождений.

Новая волна санкций, которая ожидается в ближайшее время, заставляет российские компании готовиться к возможным ограничениям, например, просить у покупателей включить возможность оплаты в евро, чтобы уйти от доллара.

Роснефть и ее глава Игорь Сечин с 2014 года находятся под санкциями США, но до сих пор не были включены в специальный список SDN (Special Designated Nationals), попадание в который делает работу с компанией практически невозможной.

Когда ранее в этом году Вашингтон включил в список SDN алюминиевого гиганта Русал, компания была вынуждена полностью прекратить экспорт продукции в течение суток.

Согласно тендерной документации Роснефти на продажу нефтепродуктов в 2019 году, Роснефть просит покупателей принять новые условия, определяющие расчеты контрагентов в случае наступления санкций.

"Никакие санкции... не могут задержать или изменить любые обязательства сторон, предусмотренные контрактом", - говорится в проекте соглашения.

Документ также предусматривает ответственность покупателя за то, что при наступлении санкций он не может произвести оплату. В этом случае Роснефть требует покупателя выплатить компенсацию в виде "фиксированной суммы или суммы, определенной через механизм оценки, для каждого отдельного контракта и соглашения".

В действующих контрактах Роснефти нет таких жестких условий расчетов при наступлении санкций. Напротив, условия контракта предполагают, что "ни одна из сторон не обязана исполнять какие-либо обязательства, предусмотренные настоящим контрактом... если это будет нарушать, или иным способом будет запрещено согласно торговым ограничениям", говорится в документе.

Под торговыми ограничениями в документе понимаются в том числе санкции.

Согласно тендерной документации, Роснефть сохраняет за собой право не принять ценовые заявки участников, если они не согласятся на предложенные госкомпанией условия контракта.

Результаты торгов на продажу нефтепродуктов в 2019 года Роснефть должна подвести 5 декабря.

Роснефть - крупнейшая торгующаяся нефтегазовая компания в мире, добыча сырья которой составляет порядка 5 миллионов баррелей в день. На компанию приходится порядка 4 процентов от мировой добычи нефти, ее покупателями являются все крупнейшие мировые нефтяные компании.



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