Электронные торги по продаже арестованного черноморского рыболовного судна "Норд" не состоялись.

Сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные из протокола ГП "СЕТАМ" OpenMarket Министерства юстиции Украины, которое занимается продажей.

"Торги не состоялись на основании отсутствия допущенных участников торгов", - говорится в документе.

Отметим, что всего было подано 12 заявок, однако были отклонены организатором аукциона.

Согласно информации на странице лота, стартовая цена судна "Норд", с которой начнутся торги, составляет 1 626 181 гривен.

Напомним, 25 октября сообщалось, что "Норд" продадут на аукционе. 19 октября прокуратура Крыма передала АРМА российское судно "Норд".

"В связи с событиями в Крыму судно было буквально “отжато” Российской Федерацией. Оно было арестовано, возбуждено соответствующее уголовное производство и передано Агентству по розыску и менеджменту активов. Проведя соответствующие меры обеспечения сохранности этого имущества пока длится исполнительное производство, понятно, что затраты на хранение и содержание являются слишком большими", - ранее сообщил начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин.