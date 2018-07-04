Ударные вертолеты в Турции оборудуют отечественной системой корректировки огня и контроля стрельбы MİLDAR.

В рамках программы, реализуемой при координации Управления оборонной промышленности Турции, обновляется система электронного обеспеченияотечественных вертолетов T129 Atak, сообщает агентство АА.

На вертолет также устанавливают отечественную систему корректировки огня и контроля стрельбы MİLDAR в соответствии с запросом ВС Турции.

Испытания системы MİLDAR прошли успешно. При этом военные использовали в ходе стрельб реальные цели.

Система MİLDAR повышенной эффективности позволяет уничтожать цели при любых погодных условиях.

Новая система имеет небольшие габариты, сравнительно малый вес и низкое энергопотребление.

Разработчик системы, оборонная компания Meteksan, планирует в течение года начать серийное производство MİLDAR.

Как сообщалось ранее турецкие ВМС ввели в строй корвет "Бургазада" – третий в серии кораблей класса "Ада", сообщила пресс-служба флота Турции.

Фото с сайта АА.