В Турции модернизируют вертолеты Т129 / Фото
|17:01 07.11.2018
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|Турция
Ударные вертолеты в Турции оборудуют отечественной системой корректировки огня и контроля стрельбы MİLDAR.
В рамках программы, реализуемой при координации Управления оборонной промышленности Турции, обновляется система электронного обеспеченияотечественных вертолетов T129 Atak, сообщает агентство АА.
На вертолет также устанавливают отечественную систему корректировки огня и контроля стрельбы MİLDAR в соответствии с запросом ВС Турции.
Испытания системы MİLDAR прошли успешно. При этом военные использовали в ходе стрельб реальные цели.
Система MİLDAR повышенной эффективности позволяет уничтожать цели при любых погодных условиях.
Новая система имеет небольшие габариты, сравнительно малый вес и низкое энергопотребление.
Разработчик системы, оборонная компания Meteksan, планирует в течение года начать серийное производство MİLDAR.
Как сообщалось ранее турецкие ВМС ввели в строй корвет "Бургазада" – третий в серии кораблей класса "Ада", сообщила пресс-служба флота Турции.
Фото с сайта АА.
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