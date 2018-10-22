Менеджмент банка обещает сделать все возможное для возобновления работы в обычном режиме.

Менеджмент АО "ВТБ Банк" (дочернего банка российского государственного банка ВТБ) прокомментировал введенные комиссии и лимиты на снятие наличных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление банка.

Как отметили в банке, "в настоящее время менеджмент банка делает все возможное для разблокировки деятельности банка в максимально сжатые сроки".

Менеджмент также уверяет, что "активов кредитной организации с большим запасом хватает для погашения всех клиентских обязательств", и просит клиентов "сохранять спокойствие и поддержать банк в сложившейся ситуации".

По версии руководства АО "ВТБ Банк", проблемы у банка возникли в связи с решением суда по "крымскому иску" к России, которым банку запрещено отчуждать активы. В частности, банк лишили "возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов".

Как сообщалось, в начале ноября АО "ВТБ Банк" ввел ограничения на снятие наличных в Украине.

Напомним, что 5 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Решение принято в в связи с заявлением об обеспечении иска бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, которые имели активы в Крыму, о признании и исполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.