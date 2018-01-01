И.о. главы Правительства Армении Никол Пашинян 8-9 ноября с рабочим визитом посетит Казахстан.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Правительства Армении, Пашинян примет участие в заседании совета коллективной безопасности Организации договора коллективной безопасности.

В ходе визита намечаются его встречи с представителями армянской общины.