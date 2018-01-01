Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
|15:45 07.11.2018
|0 комментариев
|Армения
И.о. главы Правительства Армении Никол Пашинян 8-9 ноября с рабочим визитом посетит Казахстан.
Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Правительства Армении, Пашинян примет участие в заседании совета коллективной безопасности Организации договора коллективной безопасности.
В ходе визита намечаются его встречи с представителями армянской общины.
Ещё на эту тему:
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
14:39 11.07.2017
В Армении стартовали учения спецназа стран ОДКБ
В Армении стартовали учения спецназа стран ОДКБ
13:35 11.10.2016
В Ереване в четверг пройдет заседание ОДКБ
В Ереване в четверг пройдет заседание ОДКБ
18:00 30.09.2014
Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о системе скрытого управления силами ОДКБ
Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о системе скрытого управления силами ОДКБ
12:20 02.02.2014
С 1 сентября в Армении начнет работать Академия ОДКБ
С 1 сентября в Армении начнет работать Академия ОДКБ
08:21 25.09.2013
Совет министров обороны стран ОДКБ возглавил Шойгу
Совет министров обороны стран ОДКБ возглавил Шойгу
09:11 16.09.2013
В Сочи 23 сентября пройдет саммит ОДКБ
В Сочи 23 сентября пройдет саммит ОДКБ
15:26 16.02.2011
ОДКБ создает объединенную группировку в Центральной Азии
ОДКБ создает объединенную группировку в Центральной Азии