В Одессе начал работу Форум Черноморского пограничного сотрудничества, в котором принимают участие руководители пограничных и береговых охран прибрежных стран региона, в частности Украины, Турецкой Республики, Румынии, Грузии и Республики Болгария.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Именно в эти дни 12 лет назад было подписано Соглашение о сотрудничестве между пограничными ведомствами черноморских прибрежных стран. Сегодня Украина уже в третий раз принимает Форум Черноморского пограничного сотрудничества", - отметил в приветственном слове глава ГПСУ Петр Цигикал.

В украинском погранведомстве напомнили, что 6 стран договорились активно сотрудничать по вопросам противодействия терроризму, распространению оружия массового уничтожения, контрабанде и нелегальной миграции, а также обеспечивать безопасность навигации, охрану биологических ресурсов и координировать усилия в поисково-спасательных операциях.

В начале заседания Украина приняла председательство Форумом от Румынии на следующий год.

"Представляя достижения Форума в 2018 году, румынская сторона поблагодарила страны за сотрудничество и усилия, направленные на борьбу с контрабандной деятельностью и торговлей людьми в Черном море", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем добавляется, что одна из сторон Форума - Российская Федерация, из-за несоблюдения своих обязательств и нарушений норм международного права на встречу не приглашалась.

Во время Форума стороны планируют обсудить состояние сотрудничества и перспективы партнерства, а также прогнозируемые вызовы и угрозы безопасности в Черноморском регионе.

Также важными вопросами должны стать консолидация усилий во всех направлениях, учитывая последние события и существующие проблемы.