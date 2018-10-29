Комитет Генассамблеи ООН проголосует за новый проект резолюции по оккупированному Крыму

15:20 07.11.2018 0 комментариев Крым

В Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября состоится голосование за новый проект резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, передает Центр журналистских расследований.

По ее словам, соавторами документа стали представители более 30 стран мира.

После голосования 15 ноября проект будет направлен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, где голосование ожидается в декабре этого года.

«Проект состоит из обвинительной части, где фактически провозглашаются преступления России в Крыму, в частности: автоматическое наложение гражданства России на граждан Украины в Крыму и депортация несогласных, психиатрия и пытки против инакомыслящих, пытки как способ «выбить» признание в не совершенных преступлениях, исчезновения и политические преследования, политически мотивированное судопроизводство, запрещение деятельности Меджлиса и провозглашение органа самоуправления крымских татар «экстремистской» организацией, использование антитеррористического и антиэкстремистского законодательства в политических целях; блокировка украинских СМИ и использование частотного ресурса Украины», – говорится в сообщении.

14 ноября 2017 года Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)» (A/C.3/72/L.42), инициированную украинской делегацией.

Резолюция, в частности, призывает Россию полностью и незамедлительно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации).

Также РФ должна принять все необходимые меры, чтобы незамедлительно положить конец нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма, а также уважать законы, действующие в Украине, и отменить законы, введенные в Крыму Российской Федерацией и позволяющие осуществлять принудительное выселение и конфискацию частной собственности в Крыму в нарушение применимых норм международного права.

11 июля Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла декларацию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

27 июля Комитет Сената США утвердил резолюцию, осуждающую оккупацию Крыма Россией.



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