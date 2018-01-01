Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы

14:55 07.11.2018 0 комментариев Украина

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет за незаконное пересечение украинской границы гражданами Российской Федерации.

Информация о том, что документ № 7017 возвращен с подписью президента содержится на официальном сайте Верховной Рады, передает ZN,UA.

Закон вступит в силу после его обнародования в парламентском издании "Голос Украины".

Согласно документу, предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 331, в котором говорится о том, что пересечение государственной границы лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора или другим лицом в интересах государства-агрессора, которые противоречат национальным интересам Украины, будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

При чем нарушитель будет отвечать перед законом независимо от того, он пересекал госграницу вне официальных пунктов пропуска или через них, но с поддельными документами/без документов.

Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, будут наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. А если нарушитель/нарушители при этом применять оружие, им грозит от пяти до восьми лет за решеткой.

Верховная Рада приняла указанный закон в четверг, 18 октября. Решение поддержали 243 народных депутата.

Уголовная ответственность за незаконное пересечение границы была отменена в 2004 году. Однако, как говорится в пояснительной записке к документу, "в настоящее время существует общественная необходимость криминализации незаконного пересечения границы.., что будет способствовать защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".



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