За девять месяцев текущего года банки выдали жителям оккупированного Крыма кредиты на общую сумму 24,3 миллиарда рублей. Это более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщают Примечания со ссылкой на пресс-службу крымского отделения Южного главного управления Банка России.

"Общий объем выданных кредитов в Республике Крым за девять месяцев текущего года составил 74,9 млрд рублей, в том числе населению было выдано средств на сумму 24,3 млрд рублей (32% от общего объема выданных кредитов)", – говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи банковских кредитов населению региона увеличился более чем в два раза. Прирост аналогичного показателя по Южному федеральному округу составил 42,5%.

Как отметили в ведомстве, активизации розничного кредитования в Республике Крым способствовало ряд изменений, в том числе снижение процентных ставок потребительского кредитования.

При этом задолженность по кредитам, выданным населению, за год увеличилась на 74% и составила 25,6 млрд рублей.

Напомним, ранее Центробанк России признал, что у крымчан нет шансов оформить потребительский кредит на материке.