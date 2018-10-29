Жители "процветающего" Крыма набрали кредитов вдвое больше, чем в прошлом году
|14:33 07.11.2018
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|Крым
За девять месяцев текущего года банки выдали жителям оккупированного Крыма кредиты на общую сумму 24,3 миллиарда рублей. Это более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщают Примечания со ссылкой на пресс-службу крымского отделения Южного главного управления Банка России.
"Общий объем выданных кредитов в Республике Крым за девять месяцев текущего года составил 74,9 млрд рублей, в том числе населению было выдано средств на сумму 24,3 млрд рублей (32% от общего объема выданных кредитов)", – говорится в сообщении.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи банковских кредитов населению региона увеличился более чем в два раза. Прирост аналогичного показателя по Южному федеральному округу составил 42,5%.
Как отметили в ведомстве, активизации розничного кредитования в Республике Крым способствовало ряд изменений, в том числе снижение процентных ставок потребительского кредитования.
При этом задолженность по кредитам, выданным населению, за год увеличилась на 74% и составила 25,6 млрд рублей.
Напомним, ранее Центробанк России признал, что у крымчан нет шансов оформить потребительский кредит на материке.
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