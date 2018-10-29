Вертолеты ЧФ России отработали взлет и посадку с палубы фрегата Адмирал Григорович
|14:08 07.11.2018
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|Крым
Летчики палубной авиации Черноморского флота страны-оккупанта отработали посадку и взлет с палубы фрегата "Адмирал Григорович".
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ РФ, передает Крыминформ.
"В ходе работы авиации на фрегате "Адмирал Григорович" проведены тренировки корабельных расчетов авиационного комплекса корабля, обеспечивающих полёты вертолётов в соответствии с их предназначением", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что посадка и взлет с палубы корабля были отработаны экипажами вертолетов Ка-27ПЛ (противолодочный) и Ка-27 ПС (поисково-спасательный) в морском полигоне в акватории Черного моря.
В рамках тренировки вертолетчики провели занятия по поиску и слежению за подводной лодкой, а также по поиску человека, оказавшегося в воде.
По данным пресс-службы, в тренировке было задействовано две пары вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили около 30 взлетов и посадок на палубу корабля.
Напомним, 23 октября оккупанты провели в Черном море совместное учение для экипажа фрегата ЧФ РФ "Адмирал Григорович" и расчетов комплексов Бал и Бастион.
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