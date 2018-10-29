Романа Сущенка етапували в колонію суворого режиму в Кіровській області

13:40 07.11.2018 0 комментариев Крым

Незаконно засудженого до РФ українського журналіста Романа Сущенка етапували в колонію суворого режиму в Кіровській області.

Про це Укрінформу повідомила його донька Юлія Сущенко.

"Батька етапували в ФКУ ІК-11 УФСІН Росії по Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, с. Утробіно). Таку інформацію Посольству України в Москві повідомили у ФСВП", - сказала вона.

За її словами, більш детальну інформацію про стан Сущенка можна буде дізнатися після візиту до нього консула або адвоката.

Ця колонія знаходиться за більш ніж тисячу кілометрів від Москви.

Зазначимо, сьогодні виповнився рівно місяць з моменту, коли Сущенка вивезли із СІЗО "Лефортово". Після цього він близько 10 днів перебував у збірному пункті в'язниці "Матросская тишина" в Москві, про що журналіст написав у листі рідним. Більше чотирьох тижнів про його місцезнаходження нічого не було відомо.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, в порушення міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили звинувачення у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним".

8 жовтня стало відомо про етапування Романа Сущенка до місця відбування покарання.



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