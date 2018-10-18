Задержан российский миллиардер из-за которого ушел в отставку глава Минюста Монако
|13:13 07.11.2018
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|Россия
Владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан по подозрению в коррупции.
Адвокаты подтвердили информацию о допросе миллиардера, пишет газета Le Monde, сообщает Deutsche Welle.
В Монако задержан и помещен под стражу российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев, пишет французская газета Le Monde во вторник, 6 ноября.
По ее данным, проведены обыски в апартаментах Рыболовлева в жилом комплексе La Belle Epoque в Монте-Карло. Помимо Рыболовлева по запросу прокуратуры задержаны еще несколько человек.
По информации Le Monde, дело в отношении Рыболовлева открыто в связи с подозрениями в "коррупции и торговле влиянием".
Знакомый с обстоятельствами дела источник рассказал РБК, что Рыболовлев 6 ноября явился в отделение правоохранительных органов на допрос, на который был вызван некоторое время назад. В интервью газете "Ведомости" один из защитников подтвердил, что следственные органы вызвали Рыболовлева на допрос и заслушивают его показания.
Адвокаты Рыболовлева выразили сожаление в связи с тем, что информация о задержании появилась в СМИ, и попросили соблюдать презумпцию невиновности миллиардера. В Генконсульстве России в Марселе сообщили, что пока не получали информации о задержании.
Из-за Рыболовлева
В сентябре 2017 года министр юстиции Монако Филипп Нармино покинул свой пост после того, как Le Monde опубликовала статью о его дружеских отношениях с Рыболовлевым. Газета утверждала, что глава Минюста получал подарки от российского миллиардера и гостил в его доме в Швейцарии.
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