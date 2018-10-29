Российские тюремщики утверждают, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов может использовать премию Европейского парламента "За свободу мысли" имени Сахарова на покупку продуктов и предметов быта из тюремного магазина.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН), пишет ЛИГА.Новости

"Перевод денежных средств осужденному Сенцову О.Г. возможен в рублях на банковские реквизиты исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы по месту отбывания им наказания. Деньги будут зачислены на его лицевой счет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом России осужденным к лишению свободы, по установленным правилам, "разрешено приобретать продукты питания и предметы первой необходимости по безналичному расчету (в магазине колонии) за счет средств, заработанных в период отбывания наказания, а также за счет получаемых пенсий, социальных пособий и денежных переводов".

ФСИН уточняет, что в части расходования денежных средств, полученных в качестве переводов, российский кодекс устанавливает ограничения, зависящие от установленного режима отбывания наказани. Однако тюремщики, не пояснили, коснуться ли такие ограничения конкретно Сенцова.

Премия Сахарова за свободу мысли - ежегодная награда Европарламента, которую присуждают за достижения в сферах защиты прав и свобод человека, развития демократии и отстаивания верховенства права.

25 октября 2018 года незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии За свободу мысли им. Андрея Сахарова.