Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму задержали мужчину, который пытался пешком пересечь "российско-украинскую границу" по железнодорожной дамбе, проходящей через водохранилище завода «Титан» в Армянске.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Погрануправления оккупантов.

«В результате выезда к месту сработки системы охраны границы тревожная группа выявила и задержала неустановленное лицо без каких-либо документов, удостоверяющих личность, с признаками алкогольного опьянения. В момент задержания мужчина сопротивления не оказал, однако отвечать на вопросы должностных лиц отказался», – говорится в сообщении.

Отмечается, что у задержанного были обнаружены предметы первой необходимости и личной гигиены. На данный момент устанавливается личность нарушителя и выясняются все обстоятельства правонарушения.

По итогу будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс рублей или лишение свободы на срок до двух лет.