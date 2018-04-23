У Британії арештували жінку, яка витратила 16 млн фунтів у лондонському універмазі Harrods.

Про це повідомляє BBC, передає "Європейська правда"

Заміра Гаджиєва, чий чоловік, екс-банкір, відбуває 15-річне покарання у тюрмі Азербайджану, стала першою людиною, яку Національне агентство по боротьбі зі злочинністю перевіряло в рамках закону "про кримінальні фінанси".

Увагу також привернула її нерухомість в Лондоні вартістю 15 млн фунтів.

Гаджиєва була арештована ще минулого тижня, співробітники поліції Лондона діяли за запитом влади Азербайджану.

У неї були конфісковані ювелірні вироби вартістю понад 400 тис. фунтів, раніше влада країни заморозила активи Гаджиєвої.

Британські правоохоронні органи відмовилися її випустити під заставу.