У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
|11:56 07.11.2018
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|Азербайджан
У Британії арештували жінку, яка витратила 16 млн фунтів у лондонському універмазі Harrods.
Про це повідомляє BBC, передає "Європейська правда"
Заміра Гаджиєва, чий чоловік, екс-банкір, відбуває 15-річне покарання у тюрмі Азербайджану, стала першою людиною, яку Національне агентство по боротьбі зі злочинністю перевіряло в рамках закону "про кримінальні фінанси".
Увагу також привернула її нерухомість в Лондоні вартістю 15 млн фунтів.
Гаджиєва була арештована ще минулого тижня, співробітники поліції Лондона діяли за запитом влади Азербайджану.
У неї були конфісковані ювелірні вироби вартістю понад 400 тис. фунтів, раніше влада країни заморозила активи Гаджиєвої.
Британські правоохоронні органи відмовилися її випустити під заставу.
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