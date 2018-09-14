США обвинили Россию в несоблюдении закона о контроле над химоружием

11:02 07.11.2018 0 комментариев Россия

Глава международного комитета палаты представителей Конгресса США Эд Ройс во вторник, 6 ноября, заявил, что американская администрация установила факт несоблюдения Россией закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года.

В заявлении комитета отмечается, что "администрация <США> объявила о несоблюдении Россией положений закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года", передает Интерфакс.

"Администрации Трампа нужно действовать быстро, чтобы поддержать свою решимость. Колебания только способствует большей российской агрессии", - отметил он.

"Неприемлемо, что администрации не хватает планов, или даже графика, для действий по второму раунду обязательных санкций, которые предусматриваются законом США", - заявил Эд Ройс.

"За последние годы Россия была замешана в ряде бесстыдных отравлений - включая, атаку 14 марта с использованием нервнопаралитического вещества на территории Великобритании", - добавил он.

На прошлой неделе заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино заявлял, что "6 ноября - это крайний срок, к которому госдепартамент должен подтвердить конгрессу, что Россия выполнила условия закона о химическом и биологическом оружии".

Если госдеп не сможет представить выводы, подтверждающие выполнение закона, он "после консультаций с конгрессом должен ввести в действие второй пакет санкций" против РФ, сказал Р.Палладино.

США 6 августа принял решение о введение 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипаля". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом президента Клинтона 12851 от 1994 года на том основании, что, как считает госдеп, российские власти использовали химическое оружие в нарушение международного законодательства и против своих граждан.

Спустя три месяца после первого блока санкций, 27 ноября может последовать второй, более существенный блок. Вашингтон может предпринять подобные действия, если, по мнению администрации США, Россия не представит "надежные заверения" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

Представитель Госдепа отметил, что введение санкций по химоружию против России не имеет временных рамок.



Ещё на эту тему:

19:36 16.10.2018
На военной базе в Абхазии российские военные отрабатывают разведку наземных и морских целей
14:58 16.10.2018
РФ усиливает группировку на Азовском море двумя кораблями проекта "Светляк" / Фото
20:59 27.09.2018
Индия окончательно решила приобрести у РФ пять комплексов С-400
14:30 24.09.2018
Россия передаст ракетные комплексы С-300 сирийским военным, сбившим российский Ил-20.
17:25 14.09.2018
Россия отказалась от украинских комплектующих для военной техники
08:55 14.09.2018
Загоризонтные радиолокаторы России "накроют колпаком" всю Европу / Фото
09:44 30.08.2018
Корабли Каспийской флотилии отработали новую тактику против крылатых ракет
16:04 03.08.2018
Российская оборонка заявила что научила комплекс "Искандер-М" поражать морские цели
09:37 02.07.2018
ВМФ России принял на вооружение ракетный комплекс с "Булавой"
09:19 19.06.2018
Федерация американских ученых: Россия обновила хранилище ядерного оружия под Калининградом
12:59 08.06.2018
Создаваемый Минобороны РФ технополис на Черном море будет разрабатывать новое оружие за три года
18:29 07.06.2018
В России на создание нового вооружения предложили выделить еще 100 млрд рублей
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
Все новости страны
Болгария Болгария
10:35 07.11.2018
Болгарские боевые самолеты ремонтирует Одесский авиационный завод / Фото
09:05 06.11.2018
Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России
20:59 05.11.2018
Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
14:33 05.11.2018
В Варне состоялся саммит Болгарии, Греции, Румынии, Сербии и Израиля / Фото
Все новости страны
Греция Греция
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
Все новости страны
Грузия Грузия
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
Все новости страны
Молдова Молдова
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
12:59 06.11.2018
Президент Молдовы отказался подписывать Новый кодекс телевидения и радио, приведя шесть страниц аргументов
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
16:17 05.11.2018
Кишинев и Тирасполь обсудили вопросы импорта в Приднестровский регион
Все новости страны
Россия Россия
17:26 07.11.2018
Из-за санкций США "Роснефть" просит покупателей изменить контракты
13:13 07.11.2018
Задержан российский миллиардер из-за которого ушел в отставку глава Минюста Монако
11:02 07.11.2018
США обвинили Россию в несоблюдении закона о контроле над химоружием
08:01 07.11.2018
В Польше начинаются учения НАТО Anakonda-2018
Все новости страны
Румыния Румыния
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
17:01 07.11.2018
В Турции модернизируют вертолеты Т129 / Фото
16:12 06.11.2018
Турецкий флот усилился третьим корветом класса "Ада" / Фото
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
Все новости страны
Украина Украина
17:53 07.11.2018
В оккупированном Крыму хотят ввести обязательное психологическое наблюдение за детьми
16:34 07.11.2018
К аукциону по продаже российского судна "Норд" не был допущен ни один участник
16:10 07.11.2018
Проблемы у "дочки" "ВТБ Банка", возникли в связи с решением суда по "крымскому иску"
16:10 07.11.2018
На форум Черноморского пограничного сотрудничества,проходящий в Одессе РФ не пригласили
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс