Глава международного комитета палаты представителей Конгресса США Эд Ройс во вторник, 6 ноября, заявил, что американская администрация установила факт несоблюдения Россией закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года.

В заявлении комитета отмечается, что "администрация <США> объявила о несоблюдении Россией положений закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года", передает Интерфакс.

"Администрации Трампа нужно действовать быстро, чтобы поддержать свою решимость. Колебания только способствует большей российской агрессии", - отметил он.

"Неприемлемо, что администрации не хватает планов, или даже графика, для действий по второму раунду обязательных санкций, которые предусматриваются законом США", - заявил Эд Ройс.

"За последние годы Россия была замешана в ряде бесстыдных отравлений - включая, атаку 14 марта с использованием нервнопаралитического вещества на территории Великобритании", - добавил он.

На прошлой неделе заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино заявлял, что "6 ноября - это крайний срок, к которому госдепартамент должен подтвердить конгрессу, что Россия выполнила условия закона о химическом и биологическом оружии".

Если госдеп не сможет представить выводы, подтверждающие выполнение закона, он "после консультаций с конгрессом должен ввести в действие второй пакет санкций" против РФ, сказал Р.Палладино.

США 6 августа принял решение о введение 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипаля". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом президента Клинтона 12851 от 1994 года на том основании, что, как считает госдеп, российские власти использовали химическое оружие в нарушение международного законодательства и против своих граждан.

Спустя три месяца после первого блока санкций, 27 ноября может последовать второй, более существенный блок. Вашингтон может предпринять подобные действия, если, по мнению администрации США, Россия не представит "надежные заверения" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

Представитель Госдепа отметил, что введение санкций по химоружию против России не имеет временных рамок.