Семь учебно-боевых самолетов L-39ZA военно-воздушных сил Болгарии ремонтирует сейчас Одесский авиационный завод.

Работы предприятию заказала частная компания Jotov&Son, которая выиграла объявленный болгарским министерством обороны тендер на ремонт и дальнейшее обслуживание крылатых машин, сообщает Думская.

По информации издания, самолеты принадлежат этой же фирме, а болгарские военные ими только пользуются. Йотовы получат из бюджета РБ 8,61 млн евро. Сколько из них достанется одесскому заводу, неизвестно.

В поисках подрядчика болгары выбирали из нескольких фирм. Соперником Jotov&Son был непосредственный производитель L-39 — чешское предприятие Aero Vodochody.

Первоначально чехи потребовали за свои услуги больше 16 миллионов евро, потом согласились сделать эту работу за 10 миллионов, однако Jotov&Son демпингнул — заручившись поддержкой одесситов, предложил 8,61 миллионов — и выиграл.

Основная трудность для чешского производителя заключается в том, что на самолетах стоит двигатель АИ-25ТЛ украинского госпредприятия «Ивченко-Прогресс». У Aero Vodochody нет ни лицензии, ни технологии для его ремонта, одесситы же освоили полный цикл ремонта и модернизации L-39 (включая ремонт запорожского двигателя) еще в конце 1990-х годов, поэтому смогли предложить намного более адекватную цену. Ну и заработные платы у нас намного ниже, к сожалению, чем в Чехии, и это в данном случае — конкурентное преимущество.

Правда, проиграв тендер, чешский производитель предупредил болгарского эксплуатанта о полном снятии своей гарантии на эту технику, намекая, что одесский ремонт может оказаться некачественным.

Частная компания «Йотов и сын» — достаточно сильный игрок на мировом рынке вооружений. Она предоставляет свои самолеты для обучения летчикам болгарских ВВС, а также занимается их ремонтом и обслуживанием.

L-39ZA является ударной модификацией учебно-боевого L-39C. Основное отличие ZA от С состоит в двухствольной 23-мм пушке ГШ-2-23, установленной в носовой части фюзеляжа под кабиной и закрытой обтекателем. В связи с этим вся компоновка передней части самолета претерпела серьезные изменения.

Одесский авиазавод уже более 20 лет ремонтирует и модернизирует самолеты для Воздушных сил Украины. Все L-39М1 и L-39М ВСУ модернизированы заводчанами из базовой модификации L-39С. Завод является старейшим украинским авиапредприятием, созданном в 1911 году.

Фото с сайта Думской.