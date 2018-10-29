Фигурантов "дела Веджие Кашка" задерживали экс-"беркутовцы" - адвокат Николай Полозов. Данные были обнаружены в ходе изучения материалов доследственной проверки по факту гибели Веджие Кашка.

Полозов отметил, что пока что он, к сожалению, не может назвать фамилий этих людей, сообщает ZN,UA.

Среди российских силовиков, которые в свое время проводили задержание фигурантов "дела Веджие Кашка", было как минимум двое бывших сотрудников расформированного после Евромайдана специального подразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", сообщил адвокат Николай Полозов.

Полозов заявил, что эти данные он обнаружил в ходе изучения материалов доследственной проверки по факту гибели Веджие Кашка, доступ к которым ему неоднократно ограничивал Следственный комитет РФ оккупированного Крыма.

"По меньшей мере два сотрудника Росгвардии, которые проводили задержание Веджие Кашка и других активистов - бывшие сотрудники украинского спецподразделения МВД "Беркут". Из их показаний не понятно, кто из них непосредственно проводил задержание. Все они в один голос утверждают, что не оказывали психологического и тем более физического давления на Веджие Кашка", - подчеркнул адвокат.

Полозов отметил, что пока что он, к сожалению, не может назвать фамилий этих людей.

"Называть фамилии этих сотрудников я пока не могу, потому что нахожусь под подпиской о неразглашении. Кроме сотрудников Росгвардии, при задержании присутствовали сотрудники ФСБ и Центра Э", - добавил он.

Напомним, что 23 ноября 2017 года в оккупированном Симферополе после задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка.

Российский адвокат Николай Полозов заявил, что начал независимое расследование смерти в оккупированном Крыму в 2017 году ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка.