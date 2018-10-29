Понаехало: Численность рабочей силы в Севастополе за год увеличилась более чем на 26 тысяч человек
|09:26 07.11.2018
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|Крым
Центр занятости населения сообщил, что численность рабочей силы в оккупированном Севастополе за год выросла на 26,1 тысячи человек.
«По данным выборочных обследований рабочей силы, которые проводит Федеральная служба государственной статистики, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем за июнь-август 2018 года составила 230,7 тысячи человек, это на 26,1 тысяч человек больше в сравнении с аналогичным периодом за 2017 год», – сообщают Примечания со ссылкой на городской центр занятости.
Уровень участия жителей оккупированного Севастополя в рабочей силе с 58% за июнь-август 2017 года увеличился до 63,9% за такой же период 2018 года. Численность занятых граждан составила 221,2 тысячи человек против 194,5 тысячи человек за аналогичный период 2017 года.
«Уровень занятости населения составил 61,2%, что указывает на увеличение к аналогичному периоду 2017 года на 6,1 процентных пункта», – констатировали в службе занятости.
Безработных граждан (в соответствии с методологией Международной организации труда) за июнь-август 2018 года насчитывалось 9,5 тысячи человек. Таким образом уровень безработицы в городе, рассчитанный по методологии МОТ, составил 4,1% к численности рабочей силы.
По предварительной оценке Крымстата, численность постоянного населения Севастополя на 1 августа 2018 года составила 439 632 человека и по сравнению с 1 января 2018 года увеличилась на 2 962 человека.
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