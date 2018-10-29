5 ноября, в Херсонской ОГА состоялось заседание конкурсного комитета по перевозке пассажиров на междугородном и пригородном маршрутах общего пользования, которые не выходят за пределы территории области (внутриобластные маршруты).

В основном, на конкурс выставлялись маршруты от областного центра до курортных населенных пунктов и КПВВ на админгранице с Крымом, сообщает Новый Визит.

Среди автобусных маршрутов, которые получили победившие перевозчики — Аэропорт «Херсон» — КПВВ «Чонгар» и Аэропорт «Херсон» — КПВВ «Каланчак».