Из Херсонского аэропорта запустят автобусные рейсы до админграницы с Крымом

09:09 07.11.2018 0 комментариев Крым

5 ноября, в Херсонской ОГА состоялось заседание конкурсного комитета по перевозке пассажиров на междугородном и пригородном маршрутах общего пользования, которые не выходят за пределы территории области (внутриобластные маршруты).

В основном, на конкурс выставлялись маршруты от областного центра до курортных населенных пунктов и КПВВ на админгранице с Крымом, сообщает Новый Визит.

Среди автобусных маршрутов, которые получили победившие перевозчики —  Аэропорт «Херсон» — КПВВ «Чонгар» и  Аэропорт «Херсон» — КПВВ «Каланчак». 



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