США провели авиаразведку у Керченского пролива

08:27 07.11.2018 0 комментариев Крым

Во время полета над акваторией Черного моря морской разведчик совершил пролеты вблизи Севастополя и побережья Краснодарского края РФ.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon пролетел вблизи Керченского пролива.

Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, передает Корреспондент.
 
Отмечается, что американский самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и в течение долгого времени находился над международными водами Черного моря в 35 км к югу от входа в Керченский пролив.
 
Во время полета над акваторией Черного моря морской разведчик ВМС США также совершил пролеты вблизи Севастополя и побережья Краснодарского края.
 
Одновременно с ним вблизи оккупированного Крыма и побережья Краснодарского края во вторник, 6 ноября, в течение более четырех с половиной часов совершал разведывательный полет стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США, вылетевший с авиабазы на Сицилии.
 
Перед этим самолет около шести часов вел разведку вдоль линии разделения на Донбассе, в ходе которой он также приближался на расстояние 45-60 км к границе России.



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