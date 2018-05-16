В Польше начинаются учения НАТО Anakonda-2018
|08:01 07.11.2018
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|Россия
На территории Польши в среду, 7 ноября, начнутся крупные маневры стран НАТО Anakonda-2018.
Военные будут отрабатывать стратегическое оборонительное взаимодействие в условиях обычных и гибридных угроз, сообщает Корреспондент.
Общее количество военнослужащих, которые примут участие в маневрах, составит около 100 тысяч человек. Кроме того, в учениях будет задействовано 5 тысяч единиц различной техники, 45 кораблей, 150 самолетов и вертолетов.
В Минобороны Польши отметили, что эти учения не направлены против какого бы то ни было государства.
Напомним, на днях в Литве начались военные учения с участием Украины.
Кроме того, США и Южная Корея возобновили морские военные учения.
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