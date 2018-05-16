На территории Польши в среду, 7 ноября, начнутся крупные маневры стран НАТО Anakonda-2018.

Военные будут отрабатывать стратегическое оборонительное взаимодействие в условиях обычных и гибридных угроз, сообщает Корреспондент.

Общее количество военнослужащих, которые примут участие в маневрах, составит около 100 тысяч человек. Кроме того, в учениях будет задействовано 5 тысяч единиц различной техники, 45 кораблей, 150 самолетов и вертолетов.



В Минобороны Польши отметили, что эти учения не направлены против какого бы то ни было государства.



Напомним, на днях в Литве начались военные учения с участием Украины.

Кроме того, США и Южная Корея возобновили морские военные учения.