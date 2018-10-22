"Дочка" российского "ВТБ-Банка" лишилась лицензии в Украине
|07:51 07.11.2018
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|Украина
Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у "БМ Банка", а также лишил его генеральной лицензии на осуществлении валютных операций.
Соответствующее решение было принято во вторник, 6 ноября, сообщает пресс-служба регулятора,передает Укринформ.
В связи с отзывом лицензии "БМ Банк" исключили из государственного реестра банков. Он стал стал шестым банком, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.
Ранее сообщалось, что Нацбанк разрешил БМ Банку покинуть украинский рынок. Единственный акционер - российский "Банк ВТБ" - еще в марте 2018 года одобрил прекращение финучреждением банковской деятельности с сохранением юридического лица.
БМ Банк основан в 2005 году. Банк ВТБ получил над ним контроль после покупки российского Банка Москвы.
Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов БМ Банк занимал 65-е место (710,874 млн грн) среди 83 действовавших в стране банков.
Напомним: в Украине действуют санкции против пяти российских госбанков, и, соответственно, их украинских "дочек". В список входят Сбербанк, ВТБ, БМ Банк, Проминвестбанк и VS Bank.
Этим банкам запрещено выводить средства за пределы Украины.
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