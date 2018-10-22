"Дочка" российского "ВТБ-Банка" лишилась лицензии в Украине

07:51 07.11.2018 0 комментариев Украина

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у "БМ Банка", а также лишил его генеральной лицензии на осуществлении валютных операций.

Соответствующее решение было принято во вторник, 6 ноября, сообщает пресс-служба регулятора,передает Укринформ.

В связи с отзывом лицензии "БМ Банк" исключили из государственного реестра банков. Он стал стал шестым банком, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.

Ранее сообщалось, что Нацбанк разрешил БМ Банку покинуть украинский рынок. Единственный акционер - российский "Банк ВТБ" - еще в марте 2018 года одобрил прекращение финучреждением банковской деятельности с сохранением юридического лица.

БМ Банк основан в 2005 году. Банк ВТБ получил над ним контроль после покупки российского Банка Москвы.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов БМ Банк занимал 65-е место (710,874 млн грн) среди 83 действовавших в стране банков.

Напомним: в Украине действуют санкции против пяти российских госбанков, и, соответственно, их украинских "дочек". В список входят Сбербанк, ВТБ, БМ Банк, Проминвестбанк и VS Bank.

Этим банкам запрещено выводить средства за пределы Украины.



Ещё на эту тему:

09:57 06.11.2018
Украинская "дочка" российского ВТБ-Банка ввела лимиты на снятие наличных
14:05 05.11.2018
Украина вводит "план Б" по "Северному потоку - 2"
11:37 02.11.2018
Задержанный в Мариуполе балкер с грузом стали из оккупированного Донбасса принадлежит немецкой компании / Карта
07:21 02.11.2018
Российский Сбербанк считает, что путинские санкции украинскому бизнесу не повредят
10:53 01.11.2018
Россия ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
19:10 25.10.2018
«Газпром» пытается обжаловать в международном арбитраже штраф на $6 миллиардов от АМКУ
18:55 23.10.2018
Медведев: российские санкции затронут сотни граждан Украины
17:57 22.10.2018
Путин решил шантажировать Украину новыми санкциями, пока неизвестно какими
13:52 22.10.2018
Постройка полдюжины МРК для ВМФ России застопорилась после отказа Украины от поставки двигателей
20:15 18.10.2018
Как в России импортозамещают украинские комплектующие корабельных газотурбогенераторов
17:50 10.10.2018
Нафтогаз начал взыскание долга с Газпрома
18:14 08.10.2018
ВТБ оспорил иск экс-владельцев ПриватБанка к России
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
Все новости страны
Болгария Болгария
10:35 07.11.2018
Болгарские боевые самолеты ремонтирует Одесский авиационный завод / Фото
09:05 06.11.2018
Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России
20:59 05.11.2018
Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
14:33 05.11.2018
В Варне состоялся саммит Болгарии, Греции, Румынии, Сербии и Израиля / Фото
Все новости страны
Греция Греция
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
Все новости страны
Грузия Грузия
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
Все новости страны
Молдова Молдова
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
12:59 06.11.2018
Президент Молдовы отказался подписывать Новый кодекс телевидения и радио, приведя шесть страниц аргументов
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
16:17 05.11.2018
Кишинев и Тирасполь обсудили вопросы импорта в Приднестровский регион
Все новости страны
Россия Россия
17:26 07.11.2018
Из-за санкций США "Роснефть" просит покупателей изменить контракты
13:13 07.11.2018
Задержан российский миллиардер из-за которого ушел в отставку глава Минюста Монако
11:02 07.11.2018
США обвинили Россию в несоблюдении закона о контроле над химоружием
08:01 07.11.2018
В Польше начинаются учения НАТО Anakonda-2018
Все новости страны
Румыния Румыния
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
17:01 07.11.2018
В Турции модернизируют вертолеты Т129 / Фото
16:12 06.11.2018
Турецкий флот усилился третьим корветом класса "Ада" / Фото
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
Все новости страны
Украина Украина
17:53 07.11.2018
В оккупированном Крыму хотят ввести обязательное психологическое наблюдение за детьми
16:34 07.11.2018
К аукциону по продаже российского судна "Норд" не был допущен ни один участник
16:10 07.11.2018
Проблемы у "дочки" "ВТБ Банка", возникли в связи с решением суда по "крымскому иску"
16:10 07.11.2018
На форум Черноморского пограничного сотрудничества,проходящий в Одессе РФ не пригласили
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс