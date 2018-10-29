Посольство США в Украине заявляет, что «все еще обеспокоено вредными газами» в оккупированном Россией Армянске, где в конце августа произошел выброс химических веществ.

Об этом говорится в сообщении посольства США в соцсети Twitter, передает Укринформ.

«В Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды в войне и вооруженных конфликтах мы все еще обеспокоены вредными газами в Армянске, загрязнением воды из шахты «Юнком» и другими экологическими угрозами, вызванными конфликтом и российской агрессией», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошли выбросы неизвестного вещества. Через несколько дней в связи с тем, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма превысила допустимую норму, оккупационные власти распорядились вывезти из Армянска детей школьного и дошкольного возраста в крымские санатории.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, завод "Крымский титан" несет экологическую угрозу и для Херсонской области. Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере оккупированного Россией Крыма в ООН, ОБСЕ, Всемирную организацию здравоохранения и Международный комитет Красного Креста.