Посольство США в Украине все еще обеспокоено вредными выбросами в оккупированном РФ Армянске
|07:41 07.11.2018
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|Крым
Посольство США в Украине заявляет, что «все еще обеспокоено вредными газами» в оккупированном Россией Армянске, где в конце августа произошел выброс химических веществ.
Об этом говорится в сообщении посольства США в соцсети Twitter, передает Укринформ.
«В Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды в войне и вооруженных конфликтах мы все еще обеспокоены вредными газами в Армянске, загрязнением воды из шахты «Юнком» и другими экологическими угрозами, вызванными конфликтом и российской агрессией», – говорится в сообщении.
Как сообщалось, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошли выбросы неизвестного вещества. Через несколько дней в связи с тем, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма превысила допустимую норму, оккупационные власти распорядились вывезти из Армянска детей школьного и дошкольного возраста в крымские санатории.
По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, завод "Крымский титан" несет экологическую угрозу и для Херсонской области. Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере оккупированного Россией Крыма в ООН, ОБСЕ, Всемирную организацию здравоохранения и Международный комитет Красного Креста.
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