Крымские оккупанты отказались закрывать дело об “экстремизме” в соцсетях
|07:21 07.11.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму следствие отказалось закрывать уголовное дело против левого активиста Евгения Каракашева, который подозревается в экстремизме.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Российский следователь Евпаторийского отделения Следкома Алгиз Абушаев отказался закрыть уголовное дело против левого активиста Евгения Каракашева по подозрению в экстремистских высказываниях в соцсети (ч. 1 ст. 282 Уголовный кодекс России) ", - говорится в сообщении.
Соответствующее постановление так называемый следователь направил адвокату Алексею Ладину в ответ на ходатайство о прекращении уголовного преследования Каракашева в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Следствие считает, что собрано «достаточно доказательств того, что Каракашев якобы сознательно публиковал видео о приморских партизанах, которое признано на территории России экстремистским», а также «имел целью призвать неопределенный круг лиц к негативным действиям, направленным на возбуждение социальной розни, связанных с призывами к насилию».
Утверждается также, что Каракашев распространил видео в закрытом чате с ограниченным кругом лиц, состоящим из 35 человек.
1 февраля 2018 года сотрудники так называемого крымского управления следственного комитета России задержали Евгения Каракашева в Евпатории по подозрению в экстремистских высказываниях в социальных сетях. Позже суд арестовал его. Каракашев считает выдвинутые против него обвинения ложными и сфабрикованными.
В деле Каракашева «также прошли обыски в домах активистов Алексея Шестаковича, Алексея Присяжнюка, Игоря Панюты, Ивана Маркова и Артема Воробьева.
По информации правозащитного центра "Мемориал", Евгений Каракашев значится в так называемом "списке Сенцова" - перечне политзаключенных, которые задержаны, находятся в Крыму или вывезены с полуострова оккупационной российской властью по различным сфабрикованным обвинениям.
С требованием освободить всех политзаключенных Кремля и объявил свою голодовку Олег Сенцов.
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