В оккупированном Крыму следствие отказалось закрывать уголовное дело против левого активиста Евгения Каракашева, который подозревается в экстремизме.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Российский следователь Евпаторийского отделения Следкома Алгиз Абушаев отказался закрыть уголовное дело против левого активиста Евгения Каракашева по подозрению в экстремистских высказываниях в соцсети (ч. 1 ст. 282 Уголовный кодекс России) ", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление так называемый следователь направил адвокату Алексею Ладину в ответ на ходатайство о прекращении уголовного преследования Каракашева в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Следствие считает, что собрано «достаточно доказательств того, что Каракашев якобы сознательно публиковал видео о приморских партизанах, которое признано на территории России экстремистским», а также «имел целью призвать неопределенный круг лиц к негативным действиям, направленным на возбуждение социальной розни, связанных с призывами к насилию».

Утверждается также, что Каракашев распространил видео в закрытом чате с ограниченным кругом лиц, состоящим из 35 человек.

1 февраля 2018 года сотрудники так называемого крымского управления следственного комитета России задержали Евгения Каракашева в Евпатории по подозрению в экстремистских высказываниях в социальных сетях. Позже суд арестовал его. Каракашев считает выдвинутые против него обвинения ложными и сфабрикованными.

В деле Каракашева «также прошли обыски в домах активистов Алексея Шестаковича, Алексея Присяжнюка, Игоря Панюты, Ивана Маркова и Артема Воробьева.

По информации правозащитного центра "Мемориал", Евгений Каракашев значится в так называемом "списке Сенцова" - перечне политзаключенных, которые задержаны, находятся в Крыму или вывезены с полуострова оккупационной российской властью по различным сфабрикованным обвинениям.

С требованием освободить всех политзаключенных Кремля и объявил свою голодовку Олег Сенцов.