Задержанный в оккупированном Крыму украинский "шпион" останется под стражей
|07:01 07.11.2018
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|Крым
Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей гражданина Украины Константина Давыденко, которого задержали в аннексированном Крыму по подозрению в "шпионаже" в феврале 2018 года. Заседание суда проходило в закрытом режиме, поскольку в материалах дела есть гриф "секретно".
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Давыденко срока ареста до 11 января", – сказала пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, передает ZN,UA.
Украинца подозревают в "сборе и передаче украинским спецслужбам сведений" о деятельности на оккупированном полуострове частей Росгвардии и ФСБ. Комментариев Давыденко или его адвоката на данный момент нет.
Указывается, что защита гражданина Украины обжаловала решение о продлении срока его ареста, но суд жалобу не удовлетворил.
Константина Давыденко задержали в аннексированном Симферополе 11 февраля этого года. Оккупанты украинского полуострова открыли против задержанного уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса РФ, подозревая его в "шпионаже". Давыденко грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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