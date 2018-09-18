Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей гражданина Украины Константина Давыденко, которого задержали в аннексированном Крыму по подозрению в "шпионаже" в феврале 2018 года. Заседание суда проходило в закрытом режиме, поскольку в материалах дела есть гриф "секретно".

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Давыденко срока ареста до 11 января", – сказала пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, передает ZN,UA.

Украинца подозревают в "сборе и передаче украинским спецслужбам сведений" о деятельности на оккупированном полуострове частей Росгвардии и ФСБ. Комментариев Давыденко или его адвоката на данный момент нет.

Указывается, что защита гражданина Украины обжаловала решение о продлении срока его ареста, но суд жалобу не удовлетворил.

Константина Давыденко задержали в аннексированном Симферополе 11 февраля этого года. Оккупанты украинского полуострова открыли против задержанного уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса РФ, подозревая его в "шпионаже". Давыденко грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.