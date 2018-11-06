Топ-олигархам Путина запретили участие в экономическом форуме в Давосе
|07:31 07.11.2018
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|Россия
Троим российским олигархам запретили участие во всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, который должен состояться в январе 2019 года.
Об этом изданию Financial Times сообщили два источника, передает Апостроф.
Нежелательным названо участие в форуме главы российского банка ВТБ Андрея Костина, владельца финансового холдинга "Ренова" Виктора Вексельберга, а также владельца алюминиевой компании "Русал" Олега Дерипаску.
Причиной такого решения является озабоченность организаторов в связи с американскими санкциями, введенными в отношении России.
Как сообщалось, украинская "дочка" российского ВТБ-Банка ввела лимиты на снятие наличных.
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