Топ-олигархам Путина запретили участие в экономическом форуме в Давосе

07:31 07.11.2018 0 комментариев Россия

Троим российским олигархам запретили участие во всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, который должен состояться в январе 2019 года.

Об этом изданию Financial Times сообщили два источника, передает Апостроф.

Нежелательным названо участие в форуме главы российского банка ВТБ Андрея Костина, владельца финансового холдинга "Ренова" Виктора Вексельберга, а также владельца алюминиевой компании "Русал" Олега Дерипаску.

Причиной такого решения является озабоченность организаторов в связи с американскими санкциями, введенными в отношении России.

Как сообщалось, украинская "дочка" российского ВТБ-Банка ввела лимиты на снятие наличных.



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