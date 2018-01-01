В России вводится ответственность для организаторов несанкционированных митингов, привлекающих к участию в них детей и подростков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий документ сегодня в первом чтении приняла Госдума. Соавтор законопроекта «единоросс» Евгений Ревенко сообщил, что мера призвана защитить несовершеннолетних, поскольку правоохранительные органы не могут обеспечить их безопасность. Кроме того, инициаторы нововведения опасаются, что дети могут спровоцировать начало насильственной смены власти в России.

Законопроект предполагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Ревенко напомнил, что за последние два года «мы стали свидетелями серии несанкционированных акций с широким вовлечением в них подростков». По статистике МВД, в 2017 году правоохранители задержали на таких акциях 475 детей и подростков, а в этом году только на одной акции в мае – уже 223. Депутат призвал «дать по рукам тем, кто пытается использовать наших детей в политических корыстных целях» – санкции по статье подразумевают как штрафы от 30 до 500 тысяч рублей, так и обязательные работы, а также арест на 15 суток.

Соавтор документа утверждает, что законопроект не нарушает конституционных прав граждан на мирные собрания и митинги. «Участие в несанкционированных акциях опасно как для жизни и здоровья, поскольку правоохранители не могут обеспечить безопасность. Кроме того, дети не осознают, что могут возникнуть проблемы и с законом», – объяснил Ревенко. Он напомнил, что в Санкт-Петербурге 17-летний юноша был приговорен к 2 годам условно за то, что ударил полицейского в ходе несанкционированной акции, а организаторы остались в тени.

При этом, по его словам, инициаторы подобных акций «мечтают спровоцировать Майдан используя детей». Родители же, отметил он, часто даже не подозревают о том, чем занимаются их дети. «Нам не нужны Гавроши. Нам с вами нужна ответственная, социально ориентированная и созидающая молодежь», – заключил депутат-«единоросс». Примечательно, что в числе соавторов документа – более 70 его коллег по фракции.

Между тем, идея вызвала протест представителей всех оппозиционных партий в Госдуме – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» заявили, что не будут голосовать за законопроект. Николай Коломейцевпоинтересовался, анализировали ли авторы «более широкую, кроме Навального, палитру, когда несовершеннолетние вовлекаются руководителями ваших исполкомов, под видом «Молодой Гвардии», незаконно выходя на место, заявленное другими партиями». Коммунист и кинорежиссер Владимир Бортконапомнил, что завтра в Петербурге «красные» намерены пройти до крейсера «Автора», однако акция не санкционирована властями. «Я могу только рекомендовать вам не вовлекать туда детей, раз уж вы, взрослые, сознательно идете на нарушение», – посоветовал Ревенко.

«Единоросс» Сергей Вострецов, в свою очередь, предложил наказывать и родителей подростков. «Мы живем в государстве не по понятием, а по закону. Почему родители не должны нести ответственность? Должны, вместе с организаторами! – заявил он. – Подобные акции могут привести к событиям, которые мы будем не контролировать, на Украине все начиналось именно с детей. Надо ввести ответственность родителей. Следите за своими детьми, что они делают и куда ходят!»

«Мы же не ястребы, – мягко ответил Ревенко. – Мы хотим ударить по рукам тем, кто цинично пытается использовать наших детей».

Вместе с тем оппозиция напомнила, что в отношении организаторов акций могут происходить провокации – их могут просто подставить, отправив на митинг подростков с протестной символикой. Ревенко посоветовал решать такие эксцессы через правоохранителей и суды.

Коммунист Алексей Куринный назвал идею «единороссов» «очередным репрессивным законом». Он подчеркнул, что получить согласование на акцию оппозиции практически невозможно, в итоге люди выходят на несанкционированные акции. «Из 30 извещений на митинги по пенсионной реформе нам согласовали два или три, остальные получили отказ по надуманным предлогам, и никакой ответственности за это они не понесли», – объяснил он.

«Почему подростки сегодня выходят на улицы? Не потому что кто-то зовет, кто-то платит им евро. Выходят потому, что молодое поколение наиболее чувствительно к несправедливости – ярче, чем взрослые люди», – заявил он, пояснив, что молодежь под флагами «Единой России» фактически получает индульгенцию даже в случае несанкционированных акций.

«И что значит «нам не нужны Гавроши»? Может, нам не нужен и Валя Котик? Мы против молодежи, которая отстаивает свои социальные права?» – поинтересовался он, заявив, что КПРФ не будет поддерживать этот документ и считает невозможным переработать его ко второму чтению до «удобоваримого состояния».

«Эсер» Валерий Гартунг со своей стороны обратил внимание, что под несанкционированное мероприятие подпадают и встречи депутатов Госдумы с избирателями. «Если туда придут люди с детьми, то вы тоже будете привлечены по этой статье», – сказал он.

«Ощущение, что экспертное мнение [в виде нового законопроекта] высказала Ольга Гладских, которая сегодня была уволена (уральская чиновница, заявившая подросткам, что государство не просило родителей их рожать)», – заявил либерал-демократ Василий Власов. Он напомнил об акциях протеста обманутых дольщиков, на которые люди выходят целыми семьями, с детьми. «Что, их тоже привлекать? Мало того, что их обманули, им не согласовали акцию протеста», – подчеркнул он, отметив, что запретами депутаты только провоцируют интерес молодежи к акциям протеста. «Вы идете по пути репрессий, пути запретов. Чем это заканчивается? Столкновениями», – констатировал он, посоветовав депутатам больше общаться с людьми и выяснять, чем они недовольны. «ЛДПР за этот законопроект голосовать не будет», – заключил он.

Его коллега по фракции Сергей Иванов отметил, что сейчас только от властей зависит, как трактовать проводимую людьми акцию – считать ее разрешенным собранием или несанкционированным митингом. «Если вы говорите по поводу товарища Навального, что он привлекает детей, то он, по-моему, от своего имени никогда не подавал заявление как организатор», – уточнил Иванов.

Он напомнил о жестком социальном расслоении российского общества, при котором «некоторые дети за границами учатся, другие по ночным клубам отдыхают, на BMW разъезжают по ночной Москве, давя людей, их никуда не привлечешь». «А в регионах приходят и спрашивают, почему за воду стали платить в 5 раз больше – вот поэтому они и приходят, и никакого Навального здесь не надо», – подчеркнул Иванов.

В то же время, под Москвой работает центр спецподготовки "Витязь", обучающий малолетних правонарушителей военному делу спецподразделений.