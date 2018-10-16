Оккупанты продолжают бороться с желанием крымчан радовать себя качественными украинскими продуктами питания
|20:15 06.11.2018
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|Крым
Управление Россельхознадзора по оккупированному Крыму продолжает бороться с желанием крымчан хотя бы иногда радовать себя качественными украинскими продуктами питания.
На пунктах пропуска, расположенных на административной границе материковой Украины с аннексированным полуостровом, существует жесткая система контроля, пишут Новости Крыма.
Инспекторы тщательно проверяют ручную кладь, багаж.
По данным ведомственной пресс-службы за последнюю неделю в оккупированный Крым не пропустили 232 кг различных продуктов питания. Причем, речь идет не об оптовых поставках продуктовых товаров для их реализации, а о небольшом количестве мяса, колбасных изделий, сыра и т. п.
Проверки и изъятия происходили на всех трех КПП – «Джанкой», «Армянск», «Перекоп». А всего с начала года у людей отобрали 8 782 кг, в основном, животного происхождения.
Кроме того, было изъято почти 270 голов птицы и животных.
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