Управление Россельхознадзора по оккупированному Крыму продолжает бороться с желанием крымчан хотя бы иногда радовать себя качественными украинскими продуктами питания.

На пунктах пропуска, расположенных на административной границе материковой Украины с аннексированным полуостровом, существует жесткая система контроля, пишут Новости Крыма.

Инспекторы тщательно проверяют ручную кладь, багаж.

По данным ведомственной пресс-службы за последнюю неделю в оккупированный Крым не пропустили 232 кг различных продуктов питания. Причем, речь идет не об оптовых поставках продуктовых товаров для их реализации, а о небольшом количестве мяса, колбасных изделий, сыра и т. п.

Проверки и изъятия происходили на всех трех КПП – «Джанкой», «Армянск», «Перекоп». А всего с начала года у людей отобрали 8 782 кг, в основном, животного происхождения.

Кроме того, было изъято почти 270 голов птицы и животных.