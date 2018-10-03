Энергетическую установку "Адмирала Кузнецова" питерский завод обещает отремонтировать к 2020 году

19:49 06.11.2018 0 комментариев Россия

Петербургский завод "Киров-Энергомаш" (входит в состав ПАО "Кировский завод") завершит работы по восстановлению оборудования главной энергетической установки единственного авианосца ВМФ России "Адмирал Кузнецов" в 2020 году.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ПАО "Кировский завод" Георгий Семененко.

"Выполнение условий контракта идет строго по согласованному с заказчиком графику, все работы должны быть закончены к 2020 году", - рассказал гендиректор ПАО "Кировский завод" Георгий Семененкоагентства.

О том, в какой стадии находятся ремонтные работы сейчас, в компании не сообщили.

Предприятие "Киров-Энергомаш", специализирующееся на производстве и модернизации энергетического оборудования, приступило к ремонту главной энергетической установки в августе 2018 года в рамках контракта, подписанного 13 июля с Центром судоремонта "Звездочка" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация"). Специалисты завода участвовали в демонтаже и будут привлечены к последующему монтажу оборудования, а также в пусконаладочных работах.

В проекте также участвуют Пролетарский завод и Калужский турбинный завод. В рамках работ с энергетической установкой запланирована замена котлов, ремонт и восстановление главных турбозубчатых агрегатов, энергетических отсеков, оборудования турбогенераторных и дизель-генераторных установок, холодильных машин.

Корабль после ремонта также получит новые системы ПВО, в частности "Панцирь-М" и новые системы, обеспечивающие полеты: системы посадки, наблюдения, управления.

Центр судоремонта "Звездочка" подписал контракт с Минобороны РФ на ремонт авианосца в апреле. Работы начались в мае 2018 года.

Напомним, "Адмирал Кузнецов" попавший в рейтинг худших авианосцев планеты обещают отремонтировать к середине 2021 года.

На судоремонтном заводе № 82 плавучий док, в котором на ремонте находился авианосец «Адмирал Кузнецов» затонул.



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