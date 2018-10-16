Керченская паромная переправа будет перевозить военных и трудовых мигрантов
|19:22 06.11.2018
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|Крым
Паромное сообщение на линии порт Крым-порт Кавказ было прекращено, однако не будет ликвидировано.
Паромное сообщение сохранится, в том числе для перевозки личного состава военных РФ, трудовых мигрантов. Об этом сообщил ГУП РК «Крымские морские порты» Алексей Волков, передают Аргументы Недели - Крым.
«Для тех людей, которые из Краснодарского края работают в Крыму и наоборот. Это всегда было - десятки лет, и мы понимаем, что для этого паромное сообщение тоже следует рассмотреть и оставить. Сейчас этот вопрос обсуждаем, отправили письма на правительство Российской Федерации о том, чтобы паромное сообщение в рамках резервирования и горячего отстоя существовало», – отметил он.
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