Паромное сообщение на линии порт Крым-порт Кавказ было прекращено, однако не будет ликвидировано.

Паромное сообщение сохранится, в том числе для перевозки личного состава военных РФ, трудовых мигрантов. Об этом сообщил ГУП РК «Крымские морские порты» Алексей Волков, передают Аргументы Недели - Крым.

«Для тех людей, которые из Краснодарского края работают в Крыму и наоборот. Это всегда было - десятки лет, и мы понимаем, что для этого паромное сообщение тоже следует рассмотреть и оставить. Сейчас этот вопрос обсуждаем, отправили письма на правительство Российской Федерации о том, чтобы паромное сообщение в рамках резервирования и горячего отстоя существовало», – отметил он.