Путин пожаловался на шантаж и санкции
|18:55 06.11.2018
|0 комментариев
|Россия
Президент России Владимир Путин заявляет, что конкуренты на рынке вооружений с помощью шантажа и санкций заставляют отказаться от продукции из РФ.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.
"Мы продолжим пристально следить за тенденциями мирового рынка вооружений, предлагать нашим партнерам новые гибкие, удобные формы сотрудничества. Это тем более важно в нынешних условиях, когда наши конкуренты прибегают часто к недобросовестным методам борьбы: пытаются давить, шантажировать покупателей, в том числе с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене и уступает нашей технике по качеству", - заявил Путин.
По его словам, в последние годы объем экспортных поставок продукции военного назначения находится на стабильно высоком уровне и составляет около 15 млрд долларов.
Он заявил, что РФ "строго соблюдает международные нормы и принципы в этой сфере".
"Поставляем вооружение и военную технику исключительно в интересах безопасности, обороны и борьбы с терроризмом. В каждом конкретном случае детально оцениваем обстановку и прогнозируем развитие ситуации в том или ином регионе мира. При этом заключаемые двусторонние контракты никогда не направлены против третьих стран, против интересов их безопасности", - заверил Путин.
Ещё на эту тему:
86% крупных российских компаний опасаются новых санкций США
Под санкции США против Ирана попал российский банк
Германия поддержит продление санкций ЕС против РФ
Единственная в Иране российская нефтяная компания покинула страну из-за санкций США
В России, чтобы обойти санкции, хотят разрешить параллельный импорт
В РФ заявили об угрозе остановки работы российских авиакомпаний
Новые санкции США против России будут иметь эффект «выжженной земли»