Президент России Владимир Путин заявляет, что конкуренты на рынке вооружений с помощью шантажа и санкций заставляют отказаться от продукции из РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

"Мы продолжим пристально следить за тенденциями мирового рынка вооружений, предлагать нашим партнерам новые гибкие, удобные формы сотрудничества. Это тем более важно в нынешних условиях, когда наши конкуренты прибегают часто к недобросовестным методам борьбы: пытаются давить, шантажировать покупателей, в том числе с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене и уступает нашей технике по качеству", - заявил Путин.

По его словам, в последние годы объем экспортных поставок продукции военного назначения находится на стабильно высоком уровне и составляет около 15 млрд долларов.

Он заявил, что РФ "строго соблюдает международные нормы и принципы в этой сфере".

"Поставляем вооружение и военную технику исключительно в интересах безопасности, обороны и борьбы с терроризмом. В каждом конкретном случае детально оцениваем обстановку и прогнозируем развитие ситуации в том или ином регионе мира. При этом заключаемые двусторонние контракты никогда не направлены против третьих стран, против интересов их безопасности", - заверил Путин.

