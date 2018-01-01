Оппозиционные политические партии Республики Молдова обсудили в Кишиневе возможность выдвижения единых кандидатов по одномандатным округам на предстоящих парламентских выборах.

Во встрече взяли участие партии «Действие и солидарность», Либеральная, Либерально-демократическая партии и «Платформа «Достоинство и правда», сообщает День со ссылкой на молдавское информационное агентство noi.md.

«Это была наша первая встреча в таком формате. Мы пока не пришли к единому мнению, но многое нам предстоит еще обсудить и определиться с лучшими кандидатами, которые будут выдвинуты по одномандатным округам», - заявил генеральный секретарь «Платформы «Достоинство и правда» Кирилл Моцпан.

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу выразил удовлетворение состоявшимися дискуссиями, отметив, что это только первые шаги к объединению оппозиции для участия в парламентских выборах.

По мнению лидера партии «Действие и солидарность» Майи Санду и руководителя Либерально-демократической партии Тудора Делиу, все кандидаты, которые будут выдвинуты, обязательно должны пройти тест на неподкупность. При этом, никто из политиков пока не определился, какой именно должна быть процедура прохождения такого теста.

Парламентские выборы пройдут в Молдове 24 февраля 2019 года. Впервые они пройдут по смешанной избирательной системе: 51 депутат из 101 будут избраны по партийным спискам, а остальные 50 – по одномандатным округам.

Как сообщалось ранее, Игорь Додон выразил надежду, что после предстоящих в феврале будущего года парламентских выборов в Молдове новое правительство будет тесно сотрудничать с Москвой