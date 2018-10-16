Соавторами новой украинской резолюции ООН по Крыму уже стали более 30 стран

17:34 06.11.2018 0 комментариев Крым

Украина продвигает в ООН проект новой резолюции о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. На сегодняшний день соавторами проекта стали уже более 30 стран.

Об этом сообщила в "Фейсбуке" первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, передают События Крыма.

"Продвижение проекта резолюции по правам человека в АРК и Севастополе продлится до 15 ноября, когда голосование за нее состоится в 3-м комитете ООН. После – ГА (Генассамблея – ред.) ООН, ожидаем в декабре… Сейчас идет процесс переговоров и работы с делегациями. Нет окончательного числа стран, которые станут соавторами проекта. Сегодня соавторов уже более 30", – написала замминистра.

Джеппар также отметила, что проект резолюции опирается на предыдущие, в частности, на резолюцию от 27 марта 2014 года по территориальной целостности Украины, от 19 декабря 2016 года и от 19 декабря 2017 года о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе и другие международные документы.

По ее словам, проект резолюции состоит из осудительной части, где фактически провозглашаются преступления РФ в Крыму, в частности, автоматическое присвоение российского гражданства гражданам Украины в Крыму и депортация несогласных, пытки инакомыслящих, похищение людей и политические преследования, политически мотивированное судопроизводство и другие правонарушения.

Как поясняет замминистра, сложность продвижения "правозащитных" резолюций заключается в том, что страны, будут скорее воздерживаться, чем голосовать, ведь в некоторых случаях ситуация с правами человека внутри стран может быть неоднозначной. "Уникальность этих резолюций состоит в том, что впервые страну-постоянного члена СБ (Совета Безопасности – ред.)… называют страной-оккупантом", – добавила Джеппар.
 



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