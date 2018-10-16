Эрдоган передал список политзаключенных "через близкого к Путину человека" - Джемилев
|17:07 06.11.2018
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|Крым
Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал подробности передачи президентом Турции Реджепом Эрдоганом российской стороне "списка на освобождение" украинских политзаключенных.
В комментарии Крым.Реалии Мустафа Джемилев отметил, что в список вошли украинские граждане, арестованные российскими силовиками в аннексированном Крыму, передает Укринформ.
По словам Джемилева, Эрдоган передал список через человека, близкого к российскому президенту Владимиру Путину.
"Речь идет о наших политзаключенных, арестованных оккупационными властями в Крыму. Точно не помню, их или 70 или 63, все, независимо от национальности... Мы планировали спросить у Эрдогана, что он сделал по этому поводу. Но он сам, еще до наших вопросов, на совещании по стратегическому сотрудничеству сказал, что передал список. Потом на отдельной встрече с ним я спрашивал: "Вы как, передали по линии МИД"? Он сказал: "Нет, есть ближайший к Путину человек... он обычно в течение 24 часов обязательно все, что мы передаем, доставляет Путину", – рассказал Джемилев.
Он добавил, что, по словам Эрдогана, турецкая сторона пока не получила ответа из России по поводу переданного списка.
Джемилев отметил, что Меджлис крымскотатарского народа "ведет учет арестованных" в Крыму, в этом Меджлису оказывает содействие общественное объединение "КрымSOS".
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Стамбул передал российской стороне список на освобождение украинских политзаключенных и ожидает успешного решения этого вопроса.
Эрдоган ранее попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских узников Кремля, по поводу которых он пообещал "поговорить с Путиным".
В октябре прошлого года осужденных в аннексированном Россией Крыму заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова передали Турции. По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.
По данным правозащитников, более 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и оккупированном ею Крыму. Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот к России с требованием освободить находящихся там украинцев.
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