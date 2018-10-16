Оккупанты вручили крымскому адвокату Курбединову предостережение "об экстремизме" / Видео
|16:39 06.11.2018
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|Крым
Во вторник, 6 ноября, сотрудник так называемой прокуратуры оккупированного Крыма в сопровождении работников "Центра противодействия экстремизму" вручили предостережение адвокату Эмилю Курбединову, в котором его предупреждают о "недопустимости экстремистской деятельности".
Об этом сообщает "Крымская солидарность", передает Укринформ.
"В 13.10 дня в офис к юристам и правозащитникам "Крымской солидарности" пришли сотрудники ЦПЭ, старший прокурор отдела прокуратуры Республики Крым Валентин Чуприна с целью вынесения предостережения "о недопустимости экстремистской деятельности" адвокату Эмилю Курбединову", - сообщили активисты организации.
Вручая предостережение, Чуприна заявил, что предостережение о недопустимости нарушения законов о противодействии экстремистской деятельности и законодательства о собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях подготовлено и вручается адвокату Курбединову "в рамках проводимых проверочных мероприятий".
Курбединов отказался давать разъяснения по поводу поступившей в "прокуратуру" информации о том, что он является "одним из организаторов и координаторов возможных массовых мероприятий, которые планируются на территории Крыма".
На вопрос Курбединова, ведутся ли в отношении него какие-то оперативно-розыскные мероприятия, представитель "прокуратуры" предложил "обратиться в соответствующие оперативные органы".
Ранее, 27 октября, на собрании активистов "Крымской солидарности" аналогичные предостережения были вынесены адвокатам Эдему Семедляеву и Лиле Гемеджи, а также координатору "Крымской солидарности" Диляверу Меметову.
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