Оккупанты вручили крымскому адвокату Курбединову предостережение "об экстремизме" / Видео

16:39 06.11.2018 0 комментариев Крым

Во вторник, 6 ноября, сотрудник так называемой прокуратуры оккупированного Крыма в сопровождении работников "Центра противодействия экстремизму" вручили предостережение адвокату Эмилю Курбединову, в котором его предупреждают о "недопустимости экстремистской деятельности".

Об этом сообщает "Крымская солидарность", передает Укринформ.

"В 13.10 дня в офис к юристам и правозащитникам "Крымской солидарности" пришли сотрудники ЦПЭ, старший прокурор отдела прокуратуры Республики Крым Валентин Чуприна с целью вынесения предостережения "о недопустимости экстремистской деятельности" адвокату Эмилю Курбединову", - сообщили активисты организации.

Вручая предостережение, Чуприна заявил, что предостережение о недопустимости нарушения законов о противодействии экстремистской деятельности и законодательства о собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях подготовлено и вручается адвокату Курбединову "в рамках проводимых проверочных мероприятий".

Курбединов отказался давать разъяснения по поводу поступившей в "прокуратуру" информации о том, что он является "одним из организаторов и координаторов возможных массовых мероприятий, которые планируются на территории Крыма".

На вопрос Курбединова, ведутся ли в отношении него какие-то оперативно-розыскные мероприятия, представитель "прокуратуры" предложил "обратиться в соответствующие оперативные органы".

Ранее, 27 октября, на собрании активистов "Крымской солидарности" аналогичные предостережения были вынесены адвокатам Эдему Семедляеву и Лиле Гемеджи, а также координатору "Крымской солидарности" Диляверу Меметову.



Ещё на эту тему:

12:52 02.11.2018
Меджлис созывает конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа
20:06 01.11.2018
У крымских татар нет времени на уговоры российского агрессора, и Европе необходимо ужесточить давление на Россию - Чубаров
12:38 01.11.2018
Замглавы МИД Украины обсудила с Меджлисом ситуацию с имуществом Фонда «Крым»
11:29 01.11.2018
Суд оставил под арестом крымскотатарских бизнесменов Велиляева и Бариева
08:45 01.11.2018
В МИД Украины отреагировали на арест крымского татарина Гафарова
20:20 31.10.2018
"Суд" в оккупированном Крыму арестовал задержанного во время обысков Дилявера Гафарова
11:31 31.10.2018
Задержанного вчера в Крыму Гафарова оккупанты подозревают "в участии в вооруженном формировании"
09:02 31.10.2018
РФ понесет ответственность за посягательство на имущество Меджлиса в оккупированном Крыму
11:15 30.10.2018
В оккупированном Крыму силовики провели обыск в доме крымских татар. Хозяин задержан / Фото
18:15 29.10.2018
Конституционная комиссия должна поскорее провести заседание об изменениях в Основной закон по Крыму - Чубаров
14:40 29.10.2018
В Крыму"суд" оставил под арестом фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"
07:28 29.10.2018
Оккупанты решили что имущество фонда "Крым" нужно национализировать
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
Все новости страны
Армения Армения
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
15:55 01.11.2018
Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
Все новости страны
Болгария Болгария
09:05 06.11.2018
Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России
20:59 05.11.2018
Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
14:33 05.11.2018
В Варне состоялся саммит Болгарии, Греции, Румынии, Сербии и Израиля / Фото
19:12 02.11.2018
Премьеры Болгарии и Греции подписали совместную декларацию о развитии ж/д сообщения Салоники - Русе
Все новости страны
Греция Греция
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
Все новости страны
Молдова Молдова
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
12:59 06.11.2018
Президент Молдовы отказался подписывать Новый кодекс телевидения и радио, приведя шесть страниц аргументов
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
16:17 05.11.2018
Кишинев и Тирасполь обсудили вопросы импорта в Приднестровский регион
Все новости страны
Россия Россия
20:32 06.11.2018
«Единая Россия» испугалась митингующих детей: новые «гавроши» могут спровоцировать майдан
19:49 06.11.2018
Энергетическую установку "Адмирала Кузнецова" питерский завод обещает отремонтировать к 2020 году
18:55 06.11.2018
Путин пожаловался на шантаж и санкции
15:48 06.11.2018
Треть бюджета Россия потратит на оборону и правоохранителей
Все новости страны
Румыния Румыния
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
16:12 06.11.2018
Турецкий флот усилился третьим корветом класса "Ада" / Фото
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
Все новости страны
Украина Украина
20:15 06.11.2018
Оккупанты продолжают бороться с желанием крымчан радовать себя качественными украинскими продуктами питания
19:22 06.11.2018
Керченская паромная переправа будет перевозить военных и трудовых мигрантов
18:28 06.11.2018
В Roshen заявляют, что на оккупированных территориях свою продукцию не реализуют
17:34 06.11.2018
Соавторами новой украинской резолюции ООН по Крыму уже стали более 30 стран
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс