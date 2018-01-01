Турецкий флот усилился третьим корветом класса "Ада" / Фото
|16:12 06.11.2018
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|Турция
Турецкие ВМС ввели в строй корвет "Бургазада" – третий в серии кораблей класса "Ада", сообщила пресс-служба флота Турции.
Об этом пишетет FlotPROM со ссылкой на Naval Today.
Строительство серии корветов класса "Ада" проходит в рамках программы MILGEM, которую запустили еще в 1990-х годах для снижения зависимости Турции от иностранных разработчиков и судостроительных компаний. Изначально планировалась постройка восьми корветов, но сейчас речь идет уже о 12 кораблях.
Первые два корвета "Хейбелиада" и "Буюкада" несут службу в составе турецкого флота. "Бургазада" заложили в декабре 2014 года, на воду спустили в июне 2016 года. Ходовые испытания корабля начались в марте 2018 года.
Четвертый корвет "Киналиада" спустили на воду в июле 2017 года, ВМС должны получить его в 2019 году. Начались подготовительные работы для строительства второй партии боевых кораблей в рамках программы MILGEM, но после усовершенствования проекта "Ада" и увеличения водоизмещения и размеров их решили классифицировать как фрегаты.
Корветы класса "Ада" предназначены для поисково-спасательных операций, патрулирования и борьбы с подводными лодками. Они вооружены 76-мм артиллерийской установкой, зенитными ракетами RIM-116 и противокорабельными ракетами "Гарпун", а также 324-мм торпедами. На борту размещается вертолет "Сихок".
Водоизмещение корветов класса "Ада" – 2300 тонн, длина – 99,5 метра, ширина – 14,4 метра. Комбинированная дизель-газотурбинная силовая установка типа CODAG позволяет развить скорость до 29 узлов.
Фото Naval Today
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