Турецкие ВМС ввели в строй корвет "Бургазада" – третий в серии кораблей класса "Ада", сообщила пресс-служба флота Турции.

Об этом пишетет FlotPROM со ссылкой на Naval Today.

Строительство серии корветов класса "Ада" проходит в рамках программы MILGEM, которую запустили еще в 1990-х годах для снижения зависимости Турции от иностранных разработчиков и судостроительных компаний. Изначально планировалась постройка восьми корветов, но сейчас речь идет уже о 12 кораблях.



Первые два корвета "Хейбелиада" и "Буюкада" несут службу в составе турецкого флота. "Бургазада" заложили в декабре 2014 года, на воду спустили в июне 2016 года. Ходовые испытания корабля начались в марте 2018 года.



Четвертый корвет "Киналиада" спустили на воду в июле 2017 года, ВМС должны получить его в 2019 году. Начались подготовительные работы для строительства второй партии боевых кораблей в рамках программы MILGEM, но после усовершенствования проекта "Ада" и увеличения водоизмещения и размеров их решили классифицировать как фрегаты.



Корветы класса "Ада" предназначены для поисково-спасательных операций, патрулирования и борьбы с подводными лодками. Они вооружены 76-мм артиллерийской установкой, зенитными ракетами RIM-116 и противокорабельными ракетами "Гарпун", а также 324-мм торпедами. На борту размещается вертолет "Сихок".



Водоизмещение корветов класса "Ада" – 2300 тонн, длина – 99,5 метра, ширина – 14,4 метра. Комбинированная дизель-газотурбинная силовая установка типа CODAG позволяет развить скорость до 29 узлов.

