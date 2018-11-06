Треть бюджета Россия потратит на оборону и правоохранителей

15:48 06.11.2018 0 комментариев Россия

Расходы на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность в проекте федерального бюджета в 2019 году, а также в плановом периоде до 2021 года вместе с их закрытой частью составят 30 процентов от общей расходной части бюджета.

Объем дополнительных средств на оборону и безопасность является беспрецедентным, сообщил директор департамента бюджетной политики Минфина Анатолий Попов, передает РИА.

"Вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30 процентов проекта государственного бюджета в расходной части по годам. Общий объем дополнительных бюджетных ассигнований на оборону и безопасность составит 1,160 триллиона рублей за три года. Это беспрецедентное решение, таких ранее, по крайней мере, давно, не принималось", — сказал он во вторник на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

По его словам, проект федерального бюджета предусматривает расходы на национальную оборону и безопасность и правоохранительную деятельность в 2019 году в размере 1,382 триллиона рублей, в 2020 году 2,456 триллиона рублей, и 2,523 триллиона рублей в 2021 году. Это данные открытой части бюджета, пояснил Попов/



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