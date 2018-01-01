В России учат воевать малолетних преступников / Фото из лагеря
|15:25 06.11.2018
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|Россия
Под Москвой работает центр спецподготовки "Витязь", обучающий малолетних правонарушителей военному делу спецподразделений.
Об этом сообщает российское издание ТАСС, публикуя фото.
В этот центр попадают те, кого пожалели и кому решили дать шанс на исправление, - дети, пойманные на воровстве, за разбой, хулиганство.Для ребенка этот центр становится своеобразным видом того же заключения: все время перевоспитания он не только не может самостоятельно покидать заведение, но и переходить с одного этажа здания на другой без разрешения воспитателя.
Занятия в спеццентре проводит бывший боец спецназа Алексей Каменев. Как передает издание, на данный момент он не только проводит занятия в центре специального назначения "Витязь", в том числе — "Один день в спецназе", но и руководит московским центром "Крав-мага" по обучению рукопашному бою и самообороне.
Отметим, что этот центр представляет собой специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, что по факту является своего рода "предколонией" для малолетних преступников.
Фото ТАСС
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