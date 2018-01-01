Под Москвой работает центр спецподготовки "Витязь", обучающий малолетних правонарушителей военному делу спецподразделений.

Об этом сообщает российское издание ТАСС, публикуя фото.

В этот центр попадают те, кого пожалели и кому решили дать шанс на исправление, - дети, пойманные на воровстве, за разбой, хулиганство.Для ребенка этот центр становится своеобразным видом того же заключения: все время перевоспитания он не только не может самостоятельно покидать заведение, но и переходить с одного этажа здания на другой без разрешения воспитателя.

Занятия в спеццентре проводит бывший боец спецназа Алексей Каменев. Как передает издание, на данный момент он не только проводит занятия в центре специального назначения "Витязь", в том числе — "Один день в спецназе", но и руководит московским центром "Крав-мага" по обучению рукопашному бою и самообороне.

Отметим, что этот центр представляет собой специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, что по факту является своего рода "предколонией" для малолетних преступников.



