Морська охорона модернізує катери «Гриф» / Фото
|14:15 06.11.2018
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|Украина
Вартість робіт складає 710.000,00 грн.
ДП “Дослідно-Проектний Центр Кораблебудування” уклало договір з Одеським загоном Державної прикордонної служби України на виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт по розробці техно-робочого проекту 1-го етапу модернізації катера Морської охорони пр. 1400М, шифр «Гриф-МУ», про це повідомляє Український мілітарний портал.
У ході модернізації катера планується заміна навігаційного обладнання лагу, ехолоту, та гірокомпасу на сучасні сумісний лаг/ехолот Simrad NSS 7 evo 2 Combo та гірокомпас. Передбачається ремонт якірної, стернової та протипожежної систем, доопрацювання системи захисту корпусу від корозії, заміна обладнання вентиляції, кондиціювання та санітарно-побутової систем, у т.р. планується встановлення насосу охолодження кулеметної установки «Утес-М».
Планується виконати проробку можливої заміни дизель-генераторів на сучасні аналоги, модернізацію електроенергетичної системи катера та ін.
Катери пр. 1400/1400М будувались на суднобудівному заводі «Море» у Феодосії.
Загальні характеристики:
Водотоннажність: 39,7 тонн
Довжина: 23,8 метрів
Ширина: 5,0 метрів
Екіпаж: 10 осіб
Швидкість повного ходу: 29 вузлів
Швидкість економічного ходу: 9 вузлів
Автономність плавання: 450 миль (13 вузловим ходом)
Автономність по запасах провізії: 5 діб
Озброєння: в/к кулемет калібром 12,7 мм
Нагадаємо, що нещодавно Маріупольський загін морської охорони ДПСУ (військова частина 1472) уклав договір на проведення ремонту корпусу катеру проекту 1400М, шифр «Гриф-М», за 725 тис. гривень.
Загалом же у складі Морської охорони налічується близько 10 одиниць катерів проекту 1400М.
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