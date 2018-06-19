Вартість робіт складає 710.000,00 грн.

ДП “Дослідно-Проектний Центр Кораблебудування” уклало договір з Одеським загоном Державної прикордонної служби України на виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт по розробці техно-робочого проекту 1-го етапу модернізації катера Морської охорони пр. 1400М, шифр «Гриф-МУ», про це повідомляє Український мілітарний портал.

У ході модернізації катера планується заміна навігаційного обладнання лагу, ехолоту, та гірокомпасу на сучасні сумісний лаг/ехолот Simrad NSS 7 evo 2 Combo та гірокомпас. Передбачається ремонт якірної, стернової та протипожежної систем, доопрацювання системи захисту корпусу від корозії, заміна обладнання вентиляції, кондиціювання та санітарно-побутової систем, у т.р. планується встановлення насосу охолодження кулеметної установки «Утес-М».

Планується виконати проробку можливої заміни дизель-генераторів на сучасні аналоги, модернізацію електроенергетичної системи катера та ін.

Катери пр. 1400/1400М будувались на суднобудівному заводі «Море» у Феодосії.

Загальні характеристики:

Водотоннажність: 39,7 тонн

Довжина: 23,8 метрів

Ширина: 5,0 метрів

Екіпаж: 10 осіб

Швидкість повного ходу: 29 вузлів

Швидкість економічного ходу: 9 вузлів

Автономність плавання: 450 миль (13 вузловим ходом)

Автономність по запасах провізії: 5 діб

Озброєння: в/к кулемет калібром 12,7 мм

Нагадаємо, що нещодавно Маріупольський загін морської охорони ДПСУ (військова частина 1472) уклав договір на проведення ремонту корпусу катеру проекту 1400М, шифр «Гриф-М», за 725 тис. гривень.

Загалом же у складі Морської охорони налічується близько 10 одиниць катерів проекту 1400М.