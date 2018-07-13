Під час візиту Президента України Петра Порошенка 3-4 листопада до Туреччини було підписано угоду про купівлю турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 виробництва компанії Baykar Makina.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела у оборонному відомстві.

В підписанні угоди взяли участь Міністр оборони України Степан Полторак, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський та голова Укроборонпрому Павло Букін.

Перемовини про купівлю цих БПЛА тривали близько двох років. За цей час представники Міністерства оборони України відвідували Туреччину та ознайомлювались із різними етапами випробувань Bayraktar TB2.

Також, розглядається можливість локалізації частини виробництва оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 на потужностях ДП “Антонов”, що входить до складу концерну “Укроборонпром”

Технічні характеристики Bayraktar TB2:

Довжина апарату: 6,5 метрів

Розмах крила: 12 метрів

Радіус дії: 150 км

Максимальна злітна маса: 560 кг

Максимальна вага корисного навантаження: 50 кг

Максимальна швидкість польоту: 222 км/годину

Крейсерська швидкість: 130 км/годину

Практична стеля польоту: 6750 метрів

Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Так у 2015 році відбулись тестові запуски ПТРК UMTAS, у а 2016 з’явилась офіційна інформація про їх успішне бойове застосування проти курдських загонів, що підтвердило їх заявлені тактико-технічні характеристики.

БПЛА оснащений двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів та оснащений системою автоматичного зльоту та посадки.

«Bayraktar TB2» побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів у класі тактичних середньовисотних БЛА за тривалістю польоту. Так під час тестових польотів у червні та серпні 2014 року на висоті 8 км він знаходився у небі 24 години 34 хвилини.

Нагадаємо, що під час засідання шостої Спільної українсько-турецької комісії з питань військово-технічного співробітництва Україна та Туреччина домовились про розвиток співпраці у напрямку безпілотних систем озброєння.

Турецький БПЛА Bayraktar TB2